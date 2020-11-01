Страсти и скандалы «Ледникового периода»: Авербух схлестнулся с Родниной, Тарасова отчитала пару Бузовой, Загитова берет реванш

Алина Загитова очень волнуется, когда ведет шоу, часто запинается и делает паузы. Фото: Максим Ли

Каждую субботу в эфире Первого канала известные фигуристы крутят аксели вместе со звездами шоу-бизнеса в проекте «Ледниковый период». Но самое интересное по традиции происходит за кулисами конкурса.

Авербух против Родниной

Великая и непобедимая Ирина Роднина не пропускает ни одного выпуска «Ледникового периода». То назовет ведущую шоу Алину Загитову «Муму фигурного катания», то назовет проект самодеятельностью. Ну что можно доказать трехкратной олимпийской чемпионке? Да и зачем? Терпеливый продюсер Илья Авербух молчал и не комментировал ни одного заявления прославленной фигуристки. Но тут не выдержал.

- Я с бесконечным уважением отношусь к достижениям Ирины Родниной, - подчеркнул хореограф. - Каждый имеет свое мнение. По-разному можно смотреть на все это. Если смотреть на исполнение профессиональных элементов, то в шоу они действительно не исполняются. У нас параллельная история, это совершенно иное, нежели спортивные соревнования. Проект «Ледниковый период» — у него своя дорога, своя миссия, совершенно понятная: это популяризация фигурного катания, расширение интереса к нему.

Авербух сакцентировал внимание на том, что отсутствие профессионально исполненных элементов фигурного катания не отменяет зрелищности. Многие номера «попадают в сердца и память зрителей, вызывая у них эмоции», уверен Илья.

Тарасова против Бузовой

Татьяна Тарасова взяла Ольгу Бузову на карандаш — обещала ознакомиться с творчеством телеведущей «Дома-2». Фото: Максим Ли

Уже в первом выпуске главный арбитр проекта Татьяна Тарасова взяла Ольгу Бузову на карандаш — обещала ознакомиться с творчеством телеведущей «Дома-2». И, видимо, ознакомилась. А, может, просто мстит Бузовой за однофамильца, с которым в свое время разошлась Ольга (шутка!). В прошедшем выпуске Татьяна Анатольевна буквально размазала по льду пару Бузовой, отчитав Дмитрия Соловьева — партнера инстаграм-звезды.

- Очень хороший танец, - начала с хорошего тренер. - Лучший танец из тех, которые они здесь показывали. Мне не хочется разбирать на составляющие. Конечно, мы бы поставили оценку больше, если бы не Димон. Я не почувствовала уверенности в твоих ногах. Ты упал, Дим. Не хотела тебя расстраивать.

Бузова попыталась было спасти ситуацию и разделить часть вины, но Соловьев поступил по-джентльменски.

- Дернул я, дернул, признал фигурист. - Почувствовал в тебе какую-то такую уверенность: в глазах, в движениях. И я пошел немного активнее, а надо было сдержать свои эмоции и внутренние чувства, сделать все как на тренировке. А я побежал. Думал, сейчас поддержка будет.

Скороговорки Загитовой

Та же Ирина Роднина не даром намекала на, интеллигентно говоря, немногословность ведущей «Ледникового периода» Алины Загитовой. 18-летняя фигуристка очень волнуется, когда ведет шоу, часто запинается и делает паузы. Однако усиленно работает над собой, занимается с педагогами по речи. https://www.kp.ru/daily/2171202.5/4313727/ И в шоу решили обыграть этот очевидный момент, дав задание Алине — проговорить скороговорку на камеру, чтобы зрители оценили, какие успехи делает спортсменка и вспомнили героиню фильма «Карнавал» Нину Соломатину (Ирина Муравьева), мечтавшую стать звездой экрана.

После номера Ольги Кузьминой и Александра Энберта ведущая исполнила, как сама анонсировала, «смертельный номер». Скороговорка, начинающаяся со слов «На мели мы налима лениво ловили», входит в текст песни «Буги-вуги» группы «Секрет», под которую выступили участники шоу. Алине почти удалось повторить скороговорку: запнулась на последней строке.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20

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