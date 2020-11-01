Отказались от сахара – и сразу худые: как сбросили лишний вес Шелест, Бочкарева, Пегова

Актриса Наталья Бочкарева плавает и заказывает готовую еду с подсчитанными калориями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За два месяца до нового года традиционно начинают худеют многие. Причин масса: удивить обновленной фигурой себя и гостей за праздничным столом или с чистой совестью позволить на 10-дневных каникулах калорийной «запрещенки». Часто марафон похудения к новому году – просто традиционный период ограничений в питании и усиленных тренировок. Рассказываем о достижениях в похудении тех звезд, которые не прибегали к кардинальным методам сброса лишнего веса. Худели постепенно и с умом – за пандемию они обновили фигуры разными способами.

Ольга Шелест отказалась от сахара

43 года

Минус 7 кг

У телеведущей двое детей, поэтому Ольга была окружена сладостями, и часто соблазнялась доесть за своими девчонками печенья или за компанию полакомиться тортиком. Пока весной на самоизоляции не прочла волшебную книгу «Я не люблю сладкое!» Регины Доктор. В книжке дана четкая инструкция как быстро отказаться от всей сладкой еды, автор объясняет с научной точки зрения почему сахар вреден. Шелест случайно встретила рекомендации о прочтении этой книжке и прочла – времени свободного хватало на самоизоляции. Ольга книгу прочла и тут же легко отказалась от сахара и от любой пищи, где он есть. В итоге за 2 месяца сбросила 7 кг, а это целый размер одежды! Причем цели похудеть у Шелест не было, это оказалось полезным побочным эффектом к полученной пользе для здоровья.

Ольга Шелест больше не есть сладкого Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Шелест объяснила «Комсомолке»: «В этой книге доступно с научной точки зрения рассказывается о том, как был создан этот искусственный наркотик и как человечество на него подсело, какие необратимые реакции идут в организме, когда мы поедаем сахар. Когда понимаешь принцип воздействия сахара на организм, становится понятно, что он тебе не нужен, и что удовольствие это очень сомнительное. Так я отказалась от сахара. И я рада, что теперь независима от любого наркотика - от любого соблазна, какие случаются в нашей жизни».

Наталья Бочкарева ушла в бассейн

40 лет

Минус 5 кг

Актриса однажды уже кардинально худела – да так, что ее с трудом стали узнавали. После этого Наталья немного набрала веса. И теперь худеет с умом. За сентябрь Наталья Бочкарева уже согнала все, что наела на карантине, вернувшись к занятиям спортом, о чем сама и сообщила: «Когда сил на кардио уже не остается, бассейн – моя любимая активность. Пока ты плаваешь и расслабляешься, сжигаются калории, укрепляются мышцы, уходит сутулость. То, что надо для актрисы. Кстати, если день не такой загруженный, стараюсь с утра бежать в бассейн, а вечером на силовые тренировки».

Наталья Бочкарева знает, как быстро избавиться от пары лишних кило. Актриса сейчас — в идеальной форме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В октябре к тренировкам Бочкарева добавила диету. Наталья рассказала подписчикам в инстаграме о новом этапе похудения, который она затеяла, чтобы к новому году сбросить лишние кг. Актриса месяц будет заказывать готовое здоровое питание с сокращенным числом калорий: «Это отличный старт для более долгосрочного курса питания. Продолжаю вкусно худеть, не считая калории и экономя время».

Баста ежедневно на боксе

40 лет

Минус 16 кг

Музыкант и бизнесмен Василий Вакуленко этой осенью похвастался обновленной фигурой. Фото из спортзала сопровождал комментарий: «Было 122 кг. Сейчас 106 кг. Это только начало». Несмотря на то, что Баста все еще в супертяжелом весе, перемены на фигуре и на лице весьма заметны. Напомним, что вес поддерживает рост Василия - 181 см. Его ежедневные многочасовые тренировки приводят к тому, что тело буквально наливается мышцами. Василий ежедневно посещает спортзал, чтобы заняться любимым боксом и другими тренировками. А когда он занят, то тренер приезжает к Басте на студию или на репетиции и съемки «Голоса» - смотрите видео таких тренировок в инстаграме звезды. Так что к новому году мы увидим очередной рекорд сброса лишнего веса.

Тренер работает с Бастой каждый день Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что касается рациона Басты, то ему повезло – музыкант не любит гамбургеры и прочий фастфуд. Его диета очень грамотная – никаких ограничений, просто правильный рацион, который подразумевает отсутствие алкоголя.

Ну а к новогоднему столу у Василия есть любимое фирменное блюдо: говорит, что «стырил рецепт у бабушки». Салат оливье с сыром вместо картошки. Остальной набор ингредиентов – стандартен.

Надежда Ангарская стала марофонщицей

37 лет

Минус 10 кг

В этом году Ангарская победила в шоу «Последний герой». Съемки проходили еще до начала пандемии, поэтому на карантине часть сброшенных на необитаемом острове кило вернулось. Но Надежда с ними уже расправилась. Ангарская сказала нам: «У меня особенность организма – на голоде я не худею».

А худеет Надежда, благодаря интенсивным тренировкам и индивидуальным занятиям с тренером. У Ангарской появилось больше свободного времени – проект «Comedy Woman» закрыли, поэтому у нее остались антрепризные спектакли. И Надя настолько погрузилась в тренировки, что с этой осени вместе с профессиональным тренером проводит онлайн марафоны в инстаграме. Участие – 1000 рублей. За эту цену Ангарская дает 9 онлайн тренировок и одну оффлайн, плюс рекомендации по меню.

Надежда Ангарская теперь учит худеть других Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рацион для худеющих должен быть сбалансированным и исключающим вредные для фигуры и здоровья продукты – это сладости, жирные продукты, мучное. У Нади в холодильнике нет майонеза, свинины или картошки, зато полно яблок, морковки, сыра, яиц и нежирного мяса. Хлебцы звезда есть бездрожжевые. Но главный ее совет такой: «Я вывела для себя систему – жри не жри, а спортом займись». Стоит отметить, что эффективно оздоравливаться и худеть Надежда начала лишь после того, как побывала у эндокринолога и с помощью доктора решила вопрос с нарушением обмена веществ.

Ирина Пегова

42 года

Минус 5 кг

Многие думают, что актриса исхудала из-за изнуряющих тренировок на «Ледниковом периоде». Но это не так – на каток Ирина пришла уже похудевшей. А теперь Пегова шутит: «Пока мои коллеги по «Ледниковому периоду» тренируются, ставят номера, отрабатывают технику катания, я спасаю женщин и детей. И так уже полтора месяца». Операции Пегова проводит на съемках продолжения сериала «Акушерка», а еще у нее спектакли и репетиции. А на карантине она регулярно тренировалась.

Ирина Пегова ежедневно бегает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так как актриса испробовала на себе всевозможные способы похудения, то никому не рекомендует голодать – опасно для здоровья. Ирина всю жизнь борется с лишним весом, каких только диет не испробовала. Но пришла к выводу опытным путем: работают две составляющих. Ежедневные физические нагрузки – у Пеговой это занятия с тренером в спортзале, а когда нет времени просто бег. И самостоятельные разумные ограничения в рационе сладких и калорийных блюд. Но баловать себе можно – для настроения.