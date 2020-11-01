Для охраны избирательных участков в США могут привлечь нацгвардию

В каждом из пятидесяти штатов США есть отряд Национальной гвардии, который губернаторы могут призвать в правоохранительных целях Фото: REUTERS

Выборы в США проходят на фоне второй волны коронавирусной пандемии и противостояния в обществе.

Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал честность процедур голосования. Он заставил задуматься о том, может ли быть обеспечена мирная передача власти в случае его поражения на выборах.

Эти обстоятельства усилили опасения по поводу подсчета голосов и организации на избирательных участках. Есть вероятность, что в день выборов развернутся массовые уличные беспорядки.

Губернаторы, которые руководят в США полицейскими подразделениями, предпочитают, чтобы силы правопорядка не охраняли избирательные участки, а только бы прибывали туда в случае крайней необходимости.

Также в каждом из пятидесяти штатов США есть отряд Национальной гвардии, который губернаторы могут призвать в правоохранительных целях.

- К примеру, когда летом Америка была охвачена массовыми беспорядками из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, то для оказания помощи местным правоохранительным органам направили 17 тыс. членов Национальной гвардии, - рассказывает эксперт Совета по международным отношениям Дэвид Дж. Шеффер. - Более того в 30 американских штатах нацгвардия обеспечивает кибербезопасность выборных процессов.

В Америке существуют две категории национальных сил: первая состоит из более 1 миллиона действующего персонала Вооруженных сил США, а вторая – это 800 тысяч человек из резерва. Всеми руководит президент страны Дональд Трамп, как Главнокомандующий. Он вправе мобилизовать все силы, если в день выборов вдруг случится нештатная ситуация. А ее вероятность очень высока еще и потому что, что в США нет особых проблем с ношением оружия.

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