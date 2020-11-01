Как Шон Коннери стал героем песни Владимира Высоцкого

Шону казалось, что агент 007 «убивает в нем актера» Фото: кадр из фильма

Шон Коннери прославился благодаря образу Джеймса Бонда. Но довольно быстро эту роль возненавидел: ему казалось, что агент 007 «убивает в нем актера». В 60-е он старался всем доказать, что может играть роли совсем другого плана. И в промежутках между фильмами о Бонде буквально набрасывался на серьезные драматические картины: играл заключенного военного исправительного лагеря в фильме «Холм», шахтера-бунтовщика в «Молли Магуайерс»…

Из актерского любопытства он взялся и за роль исследователя Арктики и Антарктики Роальда Амундсена в «Красной палатке» Михаила Калатозова. Эта картина была совместным советско-британско-итальянским проектом с нешуточным по меркам 60-х бюджетом. В ней снялись большие звезды той поры - Питер Финч, Клаудия Кардинале, Харди Крюгер. Но настоящую сенсацию произвело участие Коннери. «Агент 007 едет в Москву!» В то, что артист, так часто и успешно сражавшийся на экране с агентами КГБ, отправился в столицу СССР и играет в фильме, который снимает автор «Летят журавли», было невозможно поверить.

Из актерского любопытства он взялся и за роль исследователя Арктики и Антарктики Роальда Амундсена в «Красной палатке»

Свое изумление выразил и Владимир Высоцкий, написавший шуточную «Песню про Джеймса Бонда». Конечно, ни один фильм об агенте 007 в советский прокат не выходил, и у молодого Высоцкого не было шансов с ними ознакомиться. Но благодаря возмущенным публикациям в советской прессе он, как и все остальные граждане СССР, прекрасно представляли себе, кто это такой. Сохранился комментарий Высоцкого к этой песне, записанный на одном из его концертов. (Он по ошибке называет шотландца Коннери американцем, зато фамилию его произносит как раз на шотландский манер).

«Есть очень много смешных, курьёзных случаев во время съёмок, и рассказывают всякие… Например, есть такой случай. Один актёр, американский, звать его Шон О’Коннери, он знаменит тем, что он играл Джеймса Бонда, сверхсупершпиона, агента 007. Написал эти романы Ян Флеминг, там у них… И они сняли, по-моему, штук двенадцать картин по этим сценариям. И он необыкновенно известный человек на Западе, его знают все буквально. Он такой супермен на экране, стреляет, соблазняет — ну всё делает, одним словом… Но в жизни он такой респектабельный господин, довольно уже лысоватый и седоватый, и полноватый; и он к нам приехал сниматься в картину, которая называется «Красная палатка».

Владимир Высоцкий написал шуточную «Песню про Джеймса Бонда» Фото: фотохроника ТАСС.

В общем, он нервничал, когда ехал, думал, что его тут разорвут совсем просто, абсолютно, значит, такой он знаменитый и известный, а у нас этих фильмов никто не видел, его и не знает никто. Так, ходит какой-то человек, и бог с ним. И он две недели отдохнул, подышал полной грудью, так был счастлив, а потом скучно ему стало, не привык он к такому. Он там попросил даже какой-то вечер сделать, вечеринку. Пришли люди, он их всячески пытался развлекать и говорил по-американски, но никто ничего не понимал. Напитки-то все выпили, которые он там выставил на стол, всякие иностранные, и ушли. Ну, а он посмотрел, — всё выпито, стол разрушенный, он, правда, говорит: «Действительно, таинственная страна». Так он и не понял, в чём дело.

Ну и я решил написать по этому поводу шуточную песню о кино. Я её исполняю обычно тогда, когда меня киношники просят выступить вместе с ними во время праздников кино, как шутку».

«Красная палатка», увы, не стала классикой и довольно средне прошла в прокате. Но Коннери сохранил о съемках и о России теплые воспоминания. И в конце 80-х вернулся в Москву, чтобы вместе с Мишель Пфайффер сняться в «Русском доме», шпионском триллере по роману Джона Ле Карре. Принимали его в России как родного. Но это уже совсем другая история…

Коннери сохранил о съемках и о России теплые воспоминания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Высоцкий

Агент 007, или Песня про Джеймса Бонда

Себя от надоевшей славы спрятав,

В одном из их Соединенных Штатов,

В глуши и дебрях чуждых нам систем

Жил-был, известный больше, чем Иуда,

Живое порожденье Голливуда,

Артист Джеймс Бонд, шпион, агент-07.

Был этот самый парень звезда - ни дать, ни взять,

Настолько популярен, что страшно рассказать.

Да шуточное ль дело? Почти что полубог.

Известный всем Марчелло в сравненьи с ним - щенок!

Он на своей, на загородной вилле

Скрывался, чтоб его не подловили

И умирал от скуки и тоски.

А то, бывало, встретят у квартиры,

Набросятся и рвут на сувениры

Последние штаны и пиджаки.

Вот так и жил, как в клетке. Ну а в кино потел.

Различные разведки дурачил, как хотел.

То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит,

А то на абажуре кого-то соблазнит.

И вот, артиста этого - Джеймс Бонда -

Товарищи из Гос- и Фильмофонда

В совместную картину к нам зовут.

Чтоб граждане его не узнавали,

Он к нам решил приехать в одеяле,

Мол, все равно на клочья разорвут.

Ну посудите сами: на проводах в USА

Все хиппи с волосами побрили волоса,

С него сорвали свитер, отгрызли вмиг часы,

И растащили плиты со взлетной полосы.

И вот в Москве нисходит он по трапу,

Дает доллар носильщику на лапу

И прикрывает личность на ходу.

Вдруг кто-то шасть на "газике" к агенту -

Он киноленту вместо документа,

Что, мол, свои, мол, хау ду ю ду.

Огромная колонна стоит сама в себе -

Встречают чемпиона по стендовой стрельбе.

Попал во все, что было, он выстрелом с руки,

По нем всё с ума сходило, и даже мужики.

Довольный, что его не узнавали,

Он одеяло снял в "Национале".

Но, несмотря на личность и акцент,

Его там обозвали оборванцем,

Который притворялся иностранцем

И заявлял, что, дескать, он агент.

Швейцар его за ворот... Решил открыться он,

"07 я". - "Вам межгород? Так надо взять талон".

Во рту скопилась пена и горькая слюна,

И в позе супермена он уселся у окна.

Но вот киношестёрки прибежали

И недоразумение замяли,

И разменяли фунты на рубли...

Уборщица ворчала: "Вот же пройда,

Подумаешь, агентишко какой-то.

У нас в девятом принц из Сомали".

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ АРТИСТА

«Доктор Но» (1962) и еще шесть фильмов о Джеймсе Бонде

С каким бы презрением актер не относился к своему герою, это классика развлекательного кино. Впрочем, Коннери в конце концов и сам понял, что ничего страшного в Бонде нет: поклявшись в начале 70-х никогда больше его не играть, он вернулся к образу в 1983-м, в фильме с говорящим названием «Никогда не говори «никогда».

«Имя розы» (1986)

Экранизацию романа Умберто Эко часто обвиняли в попсовости - но ни у кого не было претензий к Коннери, замечательно сыгравшему монаха Уильяма Баскервильского, средневекового Шерлока Холмса.

«Горец» (1986)

Суперхит эпохи видеосалонов - сказка про бессмертного воина, который всем рубит головы. Коннери играет наставника Коннора МакЛауда (Кристофер Ламберт). Он прибыл на съемки всего на неделю, и если бы они затянулись хоть на минуту, продюсерам пришлось бы ему доплатить миллион долларов. Режиссер Расселл Малкэхи чудом успел завершить работу аккурат за минуту до того, как истекал контракт Коннери - просто лихорадочно наснимал в последний день каких-то абстрактных кадров с ним, а потом подмонтировал их в фильме туда и сюда. Актер, уже всерьез рассчитывавший на миллион, рассердился и воскликнул: «Ах ты, засранец!»

«Неприкасаемые» (1987)

Блестящий гангстерский фильм Брайана Де Пальмы. Единственная номинация Коннери на «Оскар» - и единственная победа. Момент его триумфа: он наконец навсегда доказал всем своим коллегам (а прежде всего, наверное, себе), что он не только Бонд.

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)

В третьем фильме Стивена Спилберга о похождениях археолога-авантюриста Коннери появился в роли отца Индианы. И режиссер Стивен Спилберг, и продюсер Джордж Лукас умоляли его вернуться в четвертой части - «Королевстве хрустального черепа». Но Коннери к тому моменту уже ушел из кино. Ему резко не понравилось, как профессор Джонс был выведен в сценарии: роль на этот раз была плохо выписанной и настолько маленькой, что не стоило из-за нее беспокоиться. Потом актер заявил: «Если что-то и могло снова вытащить меня перед камеры, то это «Индиана Джонс». Не срослось. Но, в конце концов, черт побери, быть на пенсии - это так прикольно!»

«Скала» (1996)

Грандиозный, эталонный голливудский боевик. Коннери играет единственного человека, которому удалось сбежать из тюрьмы Алькатрас. Спустя много лет он возвращается туда, чтобы спасти туристов, захваченных террористами - а заодно весь город Сан-Франциско, над которыми злодеи угрожают распылить ядовитый газ.

«Лига выдающихся джентльменов» (2003)

Самая печальная строка в этом списке, но без нее никуда. После этого фильма Коннери ушел из кино. Дело было не в скромных кассовых сборах фильма (случались у Коннери коммерческие провалы и пострашнее), а в том, что съемки были сущим кошмаром, и Коннери не захотел, чтобы что-то подобное происходило с ним снова. Он рассорился с режиссером фильма Стивеном Норрингтоном до такой степени, что едва с ним не подрался прямо на площадке. В интервью он сказал про Норрингтона: «К сожалению, перед съемками его не освидетельствовали [психиатры] - иначе, конечно, сразу бы упекли как душевнобольного». Коннери пришлось самому контролировать монтаж - он называл это «операцией по спасению» фильма. А вскоре заявил: «Хватит с меня идиотов. Пропасть между теми, кто разбирается в кино, и теми, кто дает деньги на съемки, все время расширяется. Я не говорю, что идиоты - все, но их слишком много, и они нынче преуспевают».

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