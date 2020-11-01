Есть две причины: ученые объяснили, как очки снижают риск заражения коронавирусом

Главная защитная сила очков в том, что они мешают людям часто трогать глаза Фото: Shutterstock

Команда китайских исследователей из Наньчанского университета (провинция Цзянси) с цифрами на руках подтвердила то, о чем с самого начала эпидемии говорили врачи. А именно: самые простые очки для коррекции зрения снижают риск заражения коронавирусом.

Ученые обратили внимание, что в больницах совсем мало пациентов-очкариков. Так, из 276 больных в одном из госпиталей только 10,9% носили «окуляры». Это при том, что по данным за последние несколько десятилетий к 20 — 22 годам очки надевают более 30% китайцев. Исследователи сопоставили различные показатели, применили специальные формулы расчетов и пришли к выводу: среди больных коронавирусом люди, носящие очки, встречаются в 5,4 раза реже, чем среди населения в целом.

По мнению авторов научной работы, опубликованной в авторитетном международном журнале JAMA Ophthalmology, главная защитная сила очков в том, что они мешают людям часто трогать глаза. Ведь коронавирусную инфекцию легко занести не только через нос или рот, но и через слизистую глаз.

Есть и другая версия. Вирусологи отмечают, что при высокой концентрации «короны» в воздухе аэрозольные частицы могут достигать слизистой глаз, даже если мы не прикасаемся к лицу руками. Вероятность этого выше всего в закрытых помещениях, где собирается сразу несколько больных. Именно поэтому специальные защитные очки — обязательная часть медицинского «обмундирования». Также риск повышается при разговоре с зараженным человеком на близком расстоянии (ближе 2 метров).

Кстати, исследователи ничего не упоминают о линзах для людей с плохим зрением. Научных наблюдений на этот счет пока нет, но врачи-инфекционисты говорят, что рассчитывать на защитную силу линз, скорее всего, не приходится. Более того, если человек испытывает какие-то неудобства, вовремя не меняет линзы, то может чаще чесать глаза, облегчая доступ инфекции.

СОВЕТ

Самый надежный способ защиты слизистой глаз для тех, кто вынужден подолгу находиться в закрытом помещении с больными, - специальные очки. Они закрывают глаза, в том числе, по бокам и сверху. В интернет-магазинах такие очки можно найти по ценам от нескольких сотен рублей.

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