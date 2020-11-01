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День всех святых во Франции и Канаде снова омрачили теракты

Жертвами преступников стали два человека, еще шестеро были ранены
Мария БЕРК
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29 октября стал черным днем для всей Франции

29 октября стал черным днем для всей Франции

Фото: REUTERS

29 октября стал черным днем для всей Франции. Тогда в стране произошло сразу несколько страшных происшествий: в соборе Нотр-Дам в Ницце выходец из Туниса убил трех человек, затем в Авиньоне неизвестный напал на полицейских, а через несколько часов в саудовском городе Джедде мужчина напал на охранника французского консульства. Вечером пришли новости о задержании неизвестного, планировавшего нападение на прохожих в Лионе.

Но на этом бедствия Франции не закончились и продолжились в День всех святых, который отмечался в прошедшие выходные. В Лионе днем в субботу неизвестный мужчина напал на православного греческого священника, когда тот закрывал двери храма. Преступник выстрелил из охотничьего ружья в настоятеля несколько раз и тяжело его ранил. 52-летний священник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся, но через несколько часов был задержан полицией. Пока мотивы стрелка не установлены, но следствие не исключает, что имеет место и религиозная нетерпимость. К делу подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура.

В тот же вечер произошло еще одно происшествие, но уже в Канаде в столице франкоговорящей провинции Квебеке. Неизвестный, одетый в костюм самурая (по другим данным, в средневековый костюм) и вооруженный мечом, устроил поножовщину в историческом центре города. В результате два человека оказались убиты и еще пятеро — серьезно ранены.

На странно одетого 20-летнего молодого человека никто не обратил внимания, поскольку в выходные весь западный мир отмечал Хеллоуин.

Полиция арестовала преступника только через несколько часов после происшествия. В его автомобиле, припаркованном возле отеля в центре города, были обнаружены канистры с топливом и огнестрельное оружие.

Личность нападавшего уже установлена, но его имя не раскрывается. Связано ли происшествие в Квебеке с чередой исламистских терактов во Франции, пока говорить рано. Но канадская полиция не исключает такой возможности.

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