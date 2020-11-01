Что происходит в Минске и других городах Белоруссии 1 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция

Правоохранительные органы Белоруссии усиливают меры безопасности перед акцией оппозиции в Минске Фото: REUTERS

В воскресенье, 1 ноября 2020, белорусская оппозиция запланировала марш под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»), приуроченный ко дню поминовения предков. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию происходящего в Минске и других городах Белоруссии.

Правоохранительные органы Белоруссии усиливают меры безопасности перед акцией оппозиции в Минске. По запланированному пути следования участников акции около национальной киностудии «Беларусьфильм» расставлены более 10 автобусов с силовиками. Водометы, машины с системой мобильных заграждений стоят на улице Белинского, а в район парка Челюскинцев стягивают дополнительные силы.

Минский метрополитен объявил о закрытии в целях обеспечения безопасности пассажиров некоторых станций метро. Поезда проследуют без остановки на трех станциях метро: «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская».

Как писал сайт kp.ru, в белорусской столице также наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Напомним, массовые акции протестов начались после президентских выборов в Белоруссии. В общей сложности, активисты, не признающие результатов выборов, выходят на митинги больше двух месяцев. Самые массовые акции протеста проходят в выходные дни.