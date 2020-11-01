Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 1 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Конфликт продолжается второй месяц Фото: REUTERS

БАКУ СООБЩАЕТ ОБ УСПЕХАХ

"Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня, многие села, города, поселки были освобождены от оккупации, в том числе города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы. В целом, освобождено около 200 населенных пунктов и это продолжается. Каждую неделю я сообщаю о новых освобожденных городах и селах, надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность", - доложил обстановку в Нагорном Карабахе главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сайт Минобороны Азербайджана публикует видеокадры взорванных ударными беспилотниками военных грузовиков противника с боеприпасами.

"В ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем. В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 различных видов пушек, 2 мачты связи и 5 единицы автомобильной техники противника", - сообщает социальная страница Минобороны Азербайджана.

"1 ноября начиная с 10:00 вооруженные силы Армении подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх, села Гапанлы, Эскипара, Сахлаабад, а также село Юхары Киямеддинли Агджабединского района", - сообщает сайт военного ведомства Азербайджана.

В КАРАБАХЕ ПОЙМАЛИ ТЕРРОРИСТА

"Подразделения Арцаха захватили в плен еще одного сирийского наемника-террориста, воевавшего на стороне Азербайджана. По словам Юсуфа Алаабета Аль-Хаджи, 1988 года рождения, ему было обещано 2000 долларов ежемесячно за борьбу с "неверными” в Арцахе и дополнительно 100 долларов "вознаграждения" за каждого обезглавленного неверного", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она также заявила об ударах Баку по мирным поселениям: "Ночь на 1 ноября в городе Мартуни и близлежащих населенных пунктах Арцаха была неспокойной. ВС Азербайджана нанесли удары по городу, применив боевую авиацию. В результате ударов есть множество разрушений. Утром обстрел возобновился".

"Согласно информации, полученной из Армии обороны Арцаха, в ночь с 31 октября на 1 ноября бои продолжались в Юго-Западном, Юго-Восточном и северном направлениях. Вражеские силы предприняли попытку наступить с помощью около 10 единиц автотехники на участке Аветараноц-Сгнах, однако, будучи поражены армейскими силами и, понеся многочисленные потери, были отброшены назад. Противник из установок "Град и "Смерч" открыл огонь по общинам Аветараноц и Сзнек. ПВО армии обороны Арцаха уничтожили в небе Степанакерта очередной ударный беспилотник противника", - приводит сводку сайт Минобороны Армении.

В Ереване отмечают, что армия обороны Нагорного Карабахе "сохраняет полный контроль над всей протяженностью линии фронта, контролируя все движения противника и, при необходимости, нанося ему целевые удары".

В ЭТО ВРЕМЯ

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Ереване Джонатана Лакотта.

"В ходе встречи обсуждалась ситуация в зоне боевых действий. Министр обороны представил факты причастности иностранных военнослужащих и наемников, последствия нападения противника на мирные населенные пункты. Давид Тоноян подчеркнул, что у армянских сил достаточно возможностей для уверенного выполнения поставленных задач, и соблюдение режима прекращения огня может быть обеспечено только в случае применения международных верификационных средств", - сообщает сайт МИД Армении.

Стороны договорились об обмене информацией о присутствия наемников в Нагорном Карабахе и необходимости урегулирования территориальных проблем путем переговоров.

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