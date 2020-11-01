"Зенит" играл против "Химок". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Зенит" одержал победу над "Химками" со счетом 2:0. И благодаря этому успеху питерская команда обошла в турнирной таблице Премьер-Лиги "Спартак". "КП" - о пяти главных событиях поединка Химки - Зенит.

ГЛУШАКОВ - НАСТОЯЩИЙ БАТЯ

Оставшийся без работы в 2020 году полузащитник Денис Глушаков обрел себя в подмосковных "Химках". Несколько лет прошло с той поры, когда его нелюбили фанаты "Спартака". А в составе химчан Глушаков - настоящий лидер. В конце поединка именно его подозвал к себе главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, дабы сказать о корректировках в игре хозяев на финал поединка. Отдавать победу "Зениту" просто так химчане были не намерены.

"ЗЕНИТ" ПРИЕХАЛ СЛАБЫМ К "ХИМКАМ"

После того, как "Зенит" потерпел подряд три поражения, все заговорили о кризисе в игре команды Сергея Семака. И чтобы получше подготовиться к матчу с римским "Лацио" в Лиге Чемпионов и дать восстановить силы, в Санкт-Петербурге остались Дзюба, Азмун и все главные игроки из группы атаки. И как итог того, как смотрится ослабленный "Зенит" - статистика после первого тайма. Чемпион России забил 1 гол в ворота соперников, но - один раз пробил по воротам. А химчане - в 4 раза больше пробили. Но не забили. Но даже этого "слабого" "Зенита" хватило для того, чтобы победить в Химках со счетом 2:0.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН ПРОДЛИЛ СВОЮ СЕРИЮ

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин забил второй мяч в ворота "Химок". И тем самым продлил свою увлекательную серию. С 26 сентября с матча против "Уфы" в каждой игре чемпионата России футболист забивает гол, либо же делает результативную передачу. И гол химчанам - продолжение этой серии.

У "ЗЕНИТА" ПОЯВИЛОСЬ ОБНОВЛЕНИЕ В ЗАЩИТЕ

Воспитанник питерского футбола Дмитрий Чистяков, обретя опыта в многочисленных командировках, стал дополнением обороны "Зенита". Защитники - одна из самых проблемных линий питерской команды. И в конце проблемного поединка перешедший из "Ростова" футболист впервые вышел на газон в майке питерского клуба. В сезоне 2015/2016 футболист играл в ФНЛ за "Зенит-2", а потом уехал в армянскую "Мику", потом - играл за ярославский "Шинник", "Тамбов", после чего ярко раскрылся в "Ростове" и теперь - первая игра в основе "Зенита".

"СПАРТАК" ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ

После того, как "Зенит" одержал победу над "Химками", то получил прекрасный бонус. Лишившись Дзюб, питерцы обошли "Спартак" в турнирной таблице Премьер-Лиги. Отдельная благодарность за нужный результат должна идти в сторону "Ростова" - они накануне в Москве победили "Спартак" со счетом 1:0 благодаря голу Мамаева. Но все-таки зенитовцев могут обойти. После матча в Подмосковье стартует поединок ЦСКА против "Ротора" в Волгограде.