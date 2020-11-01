Путин вывернул папку, чтобы спрятать от операторов свои записи

Суть происходившего стала понятна после видео с другого ракурса

Телеканал «Россия» показал видео из кабинета Владимира Путина, объясняющее, что происходило с папкой президента во время заседания Совета по культуре. Во время трансляции несколько дней назад в прямом эфире было видно, как президент убрал листки с прочитанным только что выступлением в папку, но почему-то остался недоволен результатом. Он вытащил листки, вывернул папку и уже после этого вновь убрал речь внутрь.

Суть происходившего стала понятна после видео с другого ракурса. Как оказалось, Путин в начале совещания по привычке написал что-то на самой папке для будущих ответов на вопросы участников. А потом, чтобы записи случайно не попали в кадр трансляции, таким непростым способом спрятал их от посторонних глаз.

Несмотря на то, что на столе всегда лежит специально заготовленный президентский блокнот для записей с гербом России, Путин предпочитает использовать для попутных записок листки вступительной речи. На них он помечает обычно, что следует ответить после окончания слов очередного участника совещания. Но далеко не всегда это должно попадать на глаза публики.

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