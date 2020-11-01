Раскрыты тайны паломнических путешествий царской семьи

XXIII Елисаветинско-Сергиевские чтения начались в центре «Усово-Спасское»

В православном просветительском центре «Усово-Спасское» Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» начал XXIII Елисаветинско-Сергиевские чтения. Мероприятие проходит по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Тема конференции: «Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых». Чтения идут с 1 по 4 ноября в Подмосковье и Казани.

- Участники и гости узнают новые факты о знаменитой Царской дороге – Звенигородском тракте, по которому русские цари и императоры следовали на богомолье в Саввино-Сторожевский монастырь. И о посещении членами императорской фамилии города Вильнюс, заслушают доклад о паломничествах представителей дома Романовых в Уфимскую епархию и Соловецкий монастырь, - пояснили в фонде.

Также на конференции расскажут о знаменитом восточном путешествии цесаревича Николая Александровича, об августейших визитах в Пермскую губернию и создании по решению великой княгини Елизаветы Федоровны пещерного храма-часовни в Казанско-Богородицком монастыре.

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»ежегодно проводит Елисаветинско-Сергиевские чтения 1 ноября, в день рождения святой преподобномученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны - в местах, связанных с ее жизнью и благотворительной деятельностью.

- В этом году конференция начинает свою работу в единственном в Подмосковье императорском имении "Ильинское-Усово", принадлежавшем императрице Марии Александровне (супруге императора Александра II), а после кончины ее сыну - великому князю Сергею Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Федоровне. Вторая сессия научной конференции состоится в городе Казани, который не раз удостаивался августейших посещений представителей императорской фамилии, - рассказали организаторы.

Казань, где продолжатся чтения, является важной точкой на «Императорском маршруте».

- Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна неоднократно посещала Казанскую губернию, - отметили организаторы. - Её стараниями был обустроен пещерный храм- часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы на месте обретения Казанской иконы Божией Матери в Казанско-Богородицком монастыре. Разработкой проекта занимался архитектор Щусев. По замыслу Великой Княгини будущий храм должен был напоминать православные «пещеры» и усыпальницу её покойного супруга - Великого Князя Сергея Александровича в Чудовом монастыре. Освящение храма-часовни состоялось в торжественный для России год 300-летия Императорского Дома Романовых.

СПРАВКА

Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра Второго и дядей Николая Второго) переехала в Россию. Здесь активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована в 1992 году.

СКАЗАНО

«Тема эта неисчерпаема. С началом прославления Великой княгини в лике святых образовалось целое научное сообщество, которое по архивным материалам подробнейшим образом изучает жизнь Елизаветы Фёдоровны. Представьте, что у нас 23-и чтения, и с каждым годом находятся всё новые темы для исследований. Самое главное, что тема путешествий и паломничеств в своё время претерпела всплеск интереса. Привлекая новые архивные источники, мы поняли, что географический охват паломничеств Елизаветы Фёдоровны - совершенно необозримый. Не даром выбрали местом второй сессии наших чтений Казань. Потому что в Казани Елизавета Фёдоровна была 13 раз. Она возродила храм на месте Обретения Казанской иконы Божьей Матери.

За какую бы тему мы не взялись, на широких просторах нашей необъятной Родины всегда находим следы Императорского дома Романовых. Уже со времени Павла Первого стало традицией «обручение» Великих князей с Россией. Что такое обручение с Россией? Как только они вступали в совершеннолетие, то совершали большое путешествие по России».

(Анна ГРОМОВА, председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество").