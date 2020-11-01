Павел Крашенинников о новом порядке формирования Совфеда и Госдумы: Сенаторы и депутаты должны быть кристально чистыми

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Павел Владимирович, я подробно изучил новые президентские проекты, которые поступили к вам в Госдуму - насчёт формирования российского парламента... Такое впечатление, что они в корне меняют устоявшийся порядок...

- Да. Александр, я хочу сказать, президент внес два законопроекта. Один о формировании Совета Федерации, поправки в действующий закон. А второй - о статусе сенаторов и депутатов Госдумы.

- Начнём с верхней палаты - с Совета Федерации. Многих политических наблюдателей удивило то, что теперь Президент России, «прекративший исполнение полномочий по истечению срока службы или досрочно», сможет стать «сенатором пожизненно».

- Ну, вообще-то, эта норма и раньше обсуждалась, ещё до голосования по поправкам в Конституцию...

А я бы обратил внимание на то, что, по новому порядку, в Совет Федерации будут входить по два представителя от каждого региона: один от местного законодательного органа, другой - от исполнительного.

- Да ведь и прежде так было, и сейчас тоже пока - так есть.

- В поправках к закону это более четко прописано.

Плюс к этому - в Совет Федерации будут входить более 30 сенаторов, выбранных и делегированных непосредственно президентом - это представители Федерации. (Не более семи членов Совета Федерации могут быть назначены пожизненно.) Этих сенаторов - представителей России - глава государства сможет назначать на шесть лет либо на пожизненный срок.

- А требования к претендентам в сенат ужесточаются?

- Уточняются: кандидат должен быть гражданином России, возрастом - не менее 30 лет, обладать «безупречной репутацией», постоянно проживать у нас, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране.

- О, вот это правильно!

- Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

Также теперь сенаторами - представителями субъекта, то есть, региона, могут стать депутаты Госдумы, избранные по одномандатному избирательному округу.

- И ещё, как я понял, более четко прописаны моменты - по поводу лишения полномочий депутатов и сенаторов. То есть: за что?

- Если выяснится, что у сенатора или депутата было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены, - в этом случае их полномочия могут прекратить досрочно.

Ну, и ещё важное требование - чтобы кандидат (или - уже сенатор. - А.Г.) не имел каких-то там счетов в иностранных банках, на территории иностранных государств. Это такая комплексная история, которая вытекает из конституции.

- Меня, если честно, удивил, знаете, какой пункт? О судимостях применительно к сенаторам.

- Да, определяются сроки, только по истечении которых можно стать сенатором после снятия судимости: 15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления, 10 лет - за тяжкие преступления, пять - за преступления средней тяжести.

-Так будет после принятия закона. А сейчас какая норма действует?

- Ну, как? Если человек отсидел, то он может сразу ( после выхода, допустим, из колонии. - А.Г.) баллотироваться в сенаторы или в депутаты.

- Выходит, запретов в наших законах становится все больше и больше...

- Я бы так сказал: ограничений. И очень хорошо. И правильно. Ну, а делается все это для того, чтобы человек, который идёт во власть, был кристально чистый и незапятнанный и так далее.

- А кто будет следить, чтобы все нормы соблюдались.

- Знаете, я думаю, это должны будут отслеживать в Думе и, соответственно, в Центризбиркоме - при подаче документов. А если человек идет в Совет Федерации, - то, конечно, при утверждении кандидатуры проверку на соответствие должны провести тот исполнительный или законодательный органы, кого он будет представлять в верхней палате.

- Когда вы начинаете обсуждать этот проект?

- Мы начинаем это обсуждать уже на предстоящей неделе.

- То есть, до конца года положения уже и Совет Федерации утвердит, и президент может подписать?

- Ну, я думаю, что мы все для этого будем делать, чтобы до конца года успеть, да. В декабре эти документы, надеюсь, уже будут опубликованы.

- И тогда закон по верхней палате вступит в силу? И Совет Федерации что, могут расформировать? Или переформатировать?

- Нет, конечно. Это не новый закон, это поправки в действующий - в связи с введением поправок в Конституцию. В связи с новым законом роспуска действующих органов не предполагается. Но новые процедуры, если возникнет необходимость, конечно, уже будут работать.

- Несмотря на то, что законы революционные, самой революции парламентской у нас не будет?

- Знаете, Александр, я слово «революционный» не люблю.

- А! Эволюция?

- Да, эти изменения эволюционные. Идет спокойное совершенствование законодательства применительно к современности и конкретным условиям. Так что, эволюция мне больше нравится.

- Тогда не будем друг друга поздравлять с предстоящей годовщиной Октябрьской революции, которую раньше мы отмечали как праздник.

- Ну, кто-то хочет, пусть поздравляет. У меня вот дед участвовал в тех событиях. Для меня лично это такое, конечно, историческое событие, помним.

- Так это ваш дед Зимний взял?

- Он был да, одним из них. Один дед Зимний брал, а другого – репрессировали. Да у нас вся страна такая...

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