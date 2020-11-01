Хэмилтон опередил Шумахера, Квят остановился в шаге от пьедестала «Гран-при Эмилли-Романьи»

Гонщик из команды «Мерседес» выиграл «Гран-при Эмилли-Романьи» Фото: REUTERS

Гонщик из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Эмилли-Романьи». Эта победа стала для него 92-й в королевских гонках, и он по этому показателю обошел великого Михаэля Шумахера, который за свою карьеру выиграл 91 этап.

Вторым пришел партнер Льюиса по команде Валттери Боттас.

Одновременно «Мерседес» за четыре гонки до окончания чемпионата выиграл Кубок конструкторов. А Льюис Хэмилтон завоевал свой седьмой чемпионский титул, догнав по этому показателю Михаэля Шумахера.

- Меня переполняют эмоции, в моей команде полно героев, людей, которые продолжают изобретать, это успех всей нашей команды, - сказал семикратный чемпион мира.

Третьим на «Гран-при Эмилли-Романьи» стал Даниэль Риккардо. А вот сразу за ними, на четвертой строчке протокола, расположился Даниил Квят. Российский гонщик, после того как сошел Ферстаппен, воспользовался заминкой на трассе и после рестарта прорвался на 4-е место. Это лучший результат Квята в этом году.

Гонщик из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Эмилли-Романьи». Фото: REUTERS

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Даниэль Риккардо («Рено»)

4. Даниил Квят («Альфа Таури»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

7. Карлос Сайнс («Макларен»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео)»