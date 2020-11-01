Пятый титул в сезоне: Андрей Рублев растет в евро

Российский теннисист выиграл крупный турнир в Вене и закрепился в элите Фото: REUTERS

Для Андрея Рублева этот укороченный из-за пандемии сезон стал очень успешным. 22-летний теннисист, в этом году умудрился выиграть уже пятый турнир и попасть в первую десятку мирового рейтинга. При этом два титула в Дохе и Аделаиде Андрей взял еще зимой, но смог продолжить свое восхождение и после самоизоляции.

Проиграв в четвертьфинале сентябрьского US Open Даниилу Медведеву, Рублев отправился на турнир АТП-500 в Гамбург, где стал победителем. На «Ролан Гаррос» Андрей вновь дошел только до 1/4 финала, где уступил Стефаносу Циципасу, которого незадолго до этого обыграл в финале в Гамбурге.

А потом был триумф на домашнем турнире в Санкт-Петербурге, после чего Рублев впервые попал в ТОП-10.

И вот Андрей отправился в Вену, где на турнире АТП-500 вдруг собралась чуть ли не вся элита мирового тенниса, включая первую ракетку мира Новака Джоковича и победителя недавнего US Open австрийца Доменика Тима. Но Джокович вылетел в четвертьфинале, неожиданно проиграл итальянцу Лоренсо Сонего. «Он просто вынес меня с корта, это был его лучший матч», - прокомментировал серб свое поражение. А вот Тима в четвертьфинале победил сам Рублев (7:6; 6:2). И вот Рублев и Сонего сошлись в главном матче турнира.

- Не знаю, почему сезон проходит так хорошо. У меня отличная команда и хорошие друзья, которые всегда готовы помочь. Это и приводит к отличным результатам. Приехал в Вену, понимая, что мне нечего терять. Сезон получился отличным, так что стараюсь просто получать довольствие, - говорил Андрей после победы в полуфинале над Кевином Андерсоном.

А финал получился непростым. В первом сете Рублеву удалось сделать брейк и довести его до победы. А вот во второй партии теннисисты долгое время шли вровень. Но при счете 4:4 Рублев все же сумел взять подачу соперника и вышел вперед 5:4. Оставалось взять сет на своей подаче, что ему и удалось. Есть пятый титул в сезоне!

Андрей Рублев стал абсолютным чемпионом Вены, не проиграв там ни только ни одного сета, но даже и гейма на своей подаче.

- Хочу пожелать своему сопернику успешного следующего сезона. Я помню, как мы с тобой играли в прошлом году челлендж, и как ты сильно прибавил. Надеюсь, что мы встретимся на корте еще не раз и у нас будут красивые победы, - обратился Рублев к Лоренсо.

А потом российский теннисист поблагодарил свою команду и организаторов турнира.

- У меня бабушка австрийка и у меня есть австрийская кровь, так что эта победа важна для меня вдвойне, - подвел черту под турниром на награждении Андрей Рублев.