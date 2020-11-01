«Они сделали шаг навстречу друг к другу»: промоутер – о победе Александра Усика и возможности сразиться с Гассиевым

18-ю победу Усика в профессиональной карьере точно не назовёшь лёгкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошедшая ночь сделала из бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории Александра Усика обязательным претендентом на титульный бой за пояс WBO. Украинец единогласным решением судей одержал победу над британцем Дереком Чисорой.

18-ю победу Усика в профессиональной карьере точно не назовёшь лёгкой. Первую половину встречи инициативу забрал Чисора. Благодаря меньшему весу, Александр Усик сумел перевернуть ход поединка, но, казалось, что удары украинца не приносят сильного урона Дереку Чисоре. К тому же британец сумел навязать борьбу в заключительных раундах.

Как бы то ни было, украинцем победа добыта, а следующий бой Усика будет чемпионским. Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал бой Чисора – Усик и рассказал, почему победа украинца не стала убедительной, а план Александра был на грани провала.

- Я хочу поздравить Усика с таким боем. После таких поединков, как правило, бойцы крепчают и растут.

Бой явно не получился таким, каким его видел тренерский штаб Усика. Хочу сказать, что главной причиной такого сумбурного боя я вижу отсутствие отца Ломаченко в углу Усика. Не проглядывался план в действиях Александра.

Но Усик сделал то, что отличает великого бойца от среднего или просто хорошего: он поменял тактику по ходу поединка и сумел перевернуть бой с ног на голову, - сказал Хрюнов.

После победы Гассиева и Усика в один день в супертяжёлой весовой категории, поклонников бокса по всему миру интересует только один вопрос: смогут ли Александр Усик и Мурат Гассиев вновь сразиться в очном противостоянии. У промоутера Владимира Хрюнова есть ответ на этот вопрос.

- Гассиев и Усик? Они сделали шаг навстречу друг к другу. Их второй бой будет на совершенно другом уровне. Супертяжёлый вес - совершенно другой вес. Если такой бой получится организовать, это будет одно из самых ярких событий в истории мирового бокса.