Это стоит послушать: Почему победил Хабиб, как не сойти с ума из-за коронавируса и чем закончится война в Карабахе

Каждую неделю мы подводим итоги и смотрим, что лучше всего слушали на сайте Радио «Комсомольская правда». Посмотрите, кто оказался на вершине чарта в этот раз. Может, вам тоже захочется послушать что-то из этого.

1 место. Александр Мясников: Мы всё бросаем на то, чтобы спасти ковидного больного, но при этом летит в топку жизнь и здоровье других людей

Интервью главного теледоктора страны Тине Канделаки о том, почему сейчас происходит информационный терроризм и не пришедший на вызов доктор — это нормально, кто на самом деле спас Навального и зачем он сделал прививку от ковида, если переболел весной (слушать)

2 место. В чем сила, Хабиб?

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру, оставшись непобежденным. Сейчас его уважают во всем мире, но с чего он начинал и в чем его феномен, в курсе только знающие его давно. Рассказываем, как главный боец современности пришел к успеху (слушать)

3 место. Как пережить коронавирус и не сойти с ума. Разговор с психологом по душам

Не так страшен коронавирус, как страх перед ним. Как не поддаться панике, если вокруг бушует пандемия? Как справится с волной негатива на фоне слухов о втором пришествии самоизоляции? Поговорили об этом с популярным психологом, автором блога «Неврозы мегаполиса» Алексеем Красиковым (слушать)

4 место. Владимир Жириновский: Из-за пандемии в Москве на 40% сократилось количество гастарбайтеров. Давайте эту тенденцию продолжим

Жириновский предлагает продолжать выдавливать мигрантов, чтобы решить проблему с безработицей и избежать конфликтов на религиозной почве, как во Франции (слушать)

5 место. Никита Кричевский: Выступив против индексации пенсий работающим, Силуанов не выполнил прямое указание Президента

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский - про принятый Госдумой бюджет, отказ Минфина индексировать пенсии работающим, перспективы дефолта и рекордный объем валюты на руках у россиян (слушать)

6 место. Профессии будущего. Специалист по освоению космоса

Пандемия волей-неволей подтолкнула развитие информационных технологий и усилила спрос на новые, более современные профессии. В специальном проекте Радио «Комсомольская правда» рассказываем про 10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным (слушать)

7 место. Как помочь ребёнку адаптироваться к затянувшемуся коронакризису

Психолог Елена Кандыбина и детский писатель Валентин Постников обсуждают, с какими проблемами сталкиваются дети, родители и учителя на дистанционке и как их можно преодолеть (слушать)

8 место. Владимир Легойда: Категорически недопустимо как то, что делают сейчас религиозные экстремисты во Франции, так и то, что говорит Макрон

Владимир Легойда рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своём отношении к резне во Франции, карикатурам в «Шарли Эбдо», ограничении доступа прихожан в церковь из-за пандемии, корпоративным храмам и заявлении Папы Римского про однополые браки (слушать)

9 место. «Хорошее питание и витамины». Иммунолог рассказал, как помочь организму подготовиться к встрече с коронавирусом

Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал это решение в эфире Радио «Комсомольская правда», а также объяснил, когда будет следующая волна коронавируса (слушать)

10 место. Игорь Стрелков: По факту в Карабахе воют две армии: армянская и турецкая. Поражение Армении неизбежно

Герой войны в Донбассе Игорь Стрелков проанализировал действия азербайджанской и армянской армии и пришел к выводу, что крах армянской армии неизбежен. Почему, он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (слушать)