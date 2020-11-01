В Карабахе взяли в плен второго сирийца

Пресс-секретарь Минобороны Армении в своем телеграм-канале опубликовала видео допроса очередного боевика из Сирии, которого взяли в плен бойцы Армии обороны Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь Минобороны Армении в своем телеграм-канале опубликовала видео допроса очередного боевика из Сирии, которого взяли в плен бойцы Армии обороны Нагорного Карабаха. Наемник сидит с голым торсом на кровати, на его теле видны следы от ранений, вероятно, полученных в бою в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

- Я из Джисер-аш-Шугур, из деревни Зиядия, 1988 года рождения. Женат и у меня пятеро детей, - говорит пленный. - Нам пообещали 2000 долларов в месяц, оплата после выполнения работы. Мы пришли сюда сражаться с неверными. Дополнительных обещаний не было, только 2 тысячи по окончании месяца. В зависимости от выполненной работы, могли дать бонусы. Например, за голову каждого неверного - 100$ .

- То есть были конкретные указания убивать и рубить головы? – спрашивает голос за кадром.

- Да.

Накануне, напомню, Минобороны Карабаха заявило, что на передовой удалось взять в плен первого террориста, который прибыл из Сирии. Мехред Мухаммад Алшхер поведал, что прибыл на Южный Кавказ из города Хама. Перед отправкой в зону боевых действий он прошел подготовку в спецальном лагере, где с рекрутами работали турецкие инструкторы. Затем из Сирии через Турцию он вместе с еще 250 боевиками он был переброшен в Азербайджан, 19 октября оказавшись на передовой. Говорит, что за «работу» им обещали 2 тысяч долларов, но денег они не получили. То ли не успели, то ли никто и не планировал расплачиваться с наемниками. Как бы то ни было, но после ранения его на поле боя бросили сослуживцы.

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Сириец сидит, покачиваясь, на стуле. У него перебинтованы рука и нога – результаты ранения, полученного в бою в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Мехред Мухаммад Алшхер, как он признается, прибыл на Кавказ из сирийского города Хама. Видео его допроса обнародовала пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха (подробности)