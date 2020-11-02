Анекдоты: Никакое моральное удовлетворение не может сравниться с аморальным

Вчера в передаче «Спокойной ночи, малыши!» кукловод случайно ударился головой об стол.

Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали.

* * *

Разговаривают две подруги:

- А я, прикинь, сегодня на совещании начальнику язык показала!

- Ого! И чё тебе за это было?

- Да ничего. Я же в маске была.

* * *

- Алло! Это центр занятости?

- Да!

- Можно у вас занять?!

* * *

- У тети Маши сын Колька-то уже в тюрьму сел, а ты все у мамки на шее сидишь!..

* * *

Ну вот, вторая волна коронавируса. Опять придется видеться с друзьями по зуму. Вместо того чтобы, как нормальные люди, не видеться никогда.

* * *

И только попав в больницу, понимаешь, что выражение «ужин при свечах» может иметь немного другой смысл…

* * *

- Я не справлюсь…

- Больше уверенности!

- Я уверен, что не справлюсь!..

* * *

Бабушка поспорила с Семой на мытье полов во всей квартире, что тот зараз съест 25 пельменей. Дожевывая 24-й пельмень, Сема понял, что 25-го в тарелке просто нет.

Это все, что вам нужно знать о составлении банковских договоров по выгодному для вас кредитованию.

* * *

Вот интересно, а рост экономики, он тоже может протекать бессимптомно?

* * *

По-моему, незаметно ввели налог на воздух: дышать через маску - 20 руб., без маски - 5000 руб.

* * *

- А вы матом ругаетесь?

- Не только ругаюсь, но и похвалить могу.

* * *

Прошелся по парку и задался вопросом: как молодые родители понимают, грозит ли их ребенку опасность или он орет в штатном режиме?

* * *

За гомеопатические товары надо расплачиваться бумагой, лежавшей возле ксерокопии денег.

* * *

Финансовые аналитики рекомендуют уже сейчас создавать финансовую подушку безопасности на зиму путем откладывания 100 рублей в карман зимней куртки.

* * *

- Жизнь все расставляет по своим местам.

- Да, у меня верхняя плацкартная боковая полка в конце вагона у туалета.