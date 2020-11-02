Анекдоты: Никакое моральное удовлетворение не может сравниться с аморальным

Вчера в передаче «Спокойной ночи, малыши!» кукловод случайно ударился головой об стол.
Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали.
* * *
Разговаривают две подруги:
- А я, прикинь, сегодня на совещании начальнику язык показала!
- Ого! И чё тебе за это было?
- Да ничего. Я же в маске была.
* * *
- Алло! Это центр занятости?
- Да!
- Можно у вас занять?!
* * *
- У тети Маши сын Колька-то уже в тюрьму сел, а ты все у мамки на шее сидишь!..
* * *
Ну вот, вторая волна коронавируса. Опять придется видеться с друзьями по зуму. Вместо того чтобы, как нормальные люди, не видеться никогда.
* * *
И только попав в больницу, понимаешь, что выражение «ужин при свечах» может иметь немного другой смысл…
* * *
- Я не справлюсь…
- Больше уверенности!
- Я уверен, что не справлюсь!..
* * *
Бабушка поспорила с Семой на мытье полов во всей квартире, что тот зараз съест 25 пельменей. Дожевывая 24-й пельмень, Сема понял, что 25-го в тарелке просто нет.
Это все, что вам нужно знать о составлении банковских договоров по выгодному для вас кредитованию.
* * *
Вот интересно, а рост экономики, он тоже может протекать бессимптомно?
* * *
По-моему, незаметно ввели налог на воздух: дышать через маску - 20 руб., без маски - 5000 руб.
* * *
- А вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но и похвалить могу.
* * *
Прошелся по парку и задался вопросом: как молодые родители понимают, грозит ли их ребенку опасность или он орет в штатном режиме?
* * *
За гомеопатические товары надо расплачиваться бумагой, лежавшей возле ксерокопии денег.
* * *
Финансовые аналитики рекомендуют уже сейчас создавать финансовую подушку безопасности на зиму путем откладывания 100 рублей в карман зимней куртки.
* * *
- Жизнь все расставляет по своим местам.
- Да, у меня верхняя плацкартная боковая полка в конце вагона у туалета.