Там, где Чужие не пройдут

Так вышло, что последним оплотом цивилизации оказалась Россия. Фото: Кадр из фильма

Вот кто бы мог подумать, что получится снять убойный зомби-боевик ко Дню национального единства и согласия, кто?

Оказалось, запросто.

Режиссер Баранов годами брился наголо и снимал инферналку.

Как дьявол в обличье Александра Петрова приходит в десятый класс («Sпарта»).

Как Гоголь в обличье Александра Петрова бьется с демонами («Гоголь»).

Бесы всякий раз получали по рогам, но не исчезали, а переходили в следующий фильм Баранова, атакуя при этом самое дорогое: детей и русскую классику.

В «Аванпосте» эти твари обурели вконец и напали на европейскую Россию. То есть напали-то на всех, им фиолетово, но осталось недобитое пятно на севере Восточного полушария. Коротко: инопланетный разум зачищает Землю, зомбируя хаотические банды гопников-разрушителей - биологическую саранчу (ее сегодня хорошо видно в новостях из США, Франции и Киргизии). Только военизированные этносы, на которых камуфляж вырастает автоматически, способны к контратаке. Таких на планете, собственно говоря, один. Из семи миллиардов землян остается миллионов 160 - кусок РФ с некоторой примесью прибалтов, финнов и украинцев ради разнообразия. И теперь от спецназа, танкистов, аналитической разведки, военврачей и экстрасенсов зависит, быть дальше человечеству или нет.

То есть Аванпост - это мы.

Мир давно приучен Голливудом, что из вселенских катаклизмов выживают одни американцы. В «На последнем берегу», «Мир, плоть и дьявол», «Водном мире», «Безумном Максе» супернация остается одна-одинешенька. Иные народы настолько смирились с каноном, что, снимая свое кино про апокалипсис, позволяют себе только этнически смешанные экипажи выживших. Продюсеры Федорович и Никишов сказали: хватит. От человечества останемся мы - как самые боеспособные, живучие, мобилизуемые и борзые, и даже экстрасенсы у нас самые о-го-го. Пусть кто-то поспорит.

То, что творят с гостями на битых этажах высоток диверсанты Таманской дивизии, можно было бы соотнести со «Звездным десантом», кабы Петр Федоров в роли сержанта Грубова не отсылал напрямую к более близкому аналогу - фильму «Сталинград». Боевая хореография Федорова с группой по лестничным клеткам, выпотрошенным коробкам квартир и стеклянному крошеву бывшего жилья всем хорошо известна, пару ему составит Алексей Чадов, а управление огнем возьмут на себя Константин Лавроненко и Ксения Кутепова в роли полковницы ГРУ. Лучшие девочки рускино Лукерья Ильяшенко, Ангелина Стречина и Светлана Иванова скромно просигналят, что человечество не только не прервется, но и станет со временем привлекательнее. Будут процитированы «Иваново детство» (поцелуй переносимой через траншею барышни), «Крепкий орешек» (атака броневика на небоскреб), «Убить Билла» (поза снайпера на крыше), «Вторжение похитителей тел» (склад эмбрионов инопланетных бойцов) - все самое-пресамое, что останется в наихудшем случае товарищам потомкам.

Что до «Звездного десанта», который тоже несомненная классика, то с ним авторы позволят себе даже и полемику. Фильм Верхувена угодил на полку избранного из-за карнавальной философии неофашизма. Человеческий род там спасли от членистоногой дряни истые белокурые бестии - красавцы милитаристы, являющие собой телесное и двигательное совершенство. Между тем у войск главкома Баранова в тылу непременно остаются то свихнутая мама, то смертельно больная сестрица, то брошенный отец - все, кого герои «Десанта» сочли бы тяготящим балластом и кто только и делает выживателей достойными человеческого звания. Когда дьявол в критический момент окажется союзником и предложит избавляться от лишнего - новые нибелунги помолчат, прищурятся и спросят недобро: может, от тебя? Как говорил сверхчеловекам Гедеван в «Кин-дза-дза!»: «Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал или вы сами решили?!»

И в этом наша сила, намекает из фильма в фильм бесогон Баранов.

Времена веселые, новости бодрят, разъезд боевых отрядов из Москвы по радиусам - кто в Киров сатану добивать, кто на север остатки финнов спасать - может оказаться не футурологической фантазией, а вполне рациональным предвидением.

И будут люди с трехцветными шевронами писать мелом на парижских, кельнских и амстердамских руинах: «Alien-Frei».

И для своих: «Зачищено. Майор Никишов».

«АВАНПОСТ»

2020 г.

Реж. Егор Баранов

(Канал ТВ-3)