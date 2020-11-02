«Избавим от кредитов раз и навсегда» и другие ловушки: Как должников затягивают в еще большую кабалу

Многие должники искушаются предложением заплатить 200 тысяч, вместо того чтобы возвращать миллион. И попадают в лапы мошенников.

«Законно избавим от кредитов раз и навсегда», «Жизнь без долгов прекрасна». Фирм с такой рекламой развелось огромное количество. Правда, многие из них не решают проблемы горе-заемщиков, а только усугубляют их. «Комсомолка» описывает главные уловки мошенников.

ЭФФЕКТ ПАНДЕМИИ

Число банкротов в стране постоянно растет. Только за девять месяцев этого года такой статус получили 77 тысяч россиян. Это больше, чем за весь прошлый год. Пандемия еще больше ускорит этот процесс.

- В перспективе количество банкротств будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за время пандемии. В начале 2021 года можно ожидать, что число новых банкротов удвоится по сравнению с предыдущим годом, - считает Алексей Юхнин, руководитель проекта «Федресурс», где публикуются сведения о всех банкротствах.

КОМУ МОГУТ ПРОСТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Для начала нужно понять, кто в принципе может стать банкротом по суду. Здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, долг должен превышать 500 тысяч рублей.

Во-вторых, долг должен быть просроченным, причем на долгий срок, и передан судебным приставам для взыскания.

В-третьих, пристав должен вынести вердикт, что брать у ответчика абсолютно нечего.

Процесс избавления от кредитного бремени стоит немало - от 50 до 200 тысяч рублей. В среднем длится почти год. Потом официальные банкроты в течение пяти лет не могут брать кредиты, работать на руководящих должностях и заниматься бизнесом. Но это в лучшем случае - если юрист сработал добросовестно и долги с человека списали. Часто же происходит так, что и деньги юристам отдал, и банкротом не стал. Вот какими уловками могут пользоваться мошенники.

Только цифры.

Уловка № 1

«Мы даем гарантию на ликвидацию долгов!»

Если на первичной (как правило, бесплатной) консультации юрист не задает элементарных вопросов (например, были ли сделки за последние три года и какие именно долги хочет списать человек), это плохой знак. Потому что есть случаи, когда человеку нет смысла обращаться в суд. Это можно понять по первичным признакам.

Например, суд не спишет долги по алиментам, выплаты о возмещении вреда жизни и здоровью человека (например, при ДТП) и выплаты морального вреда. Если юрист бахвалится, говорит, что ничего невозможного нет, и просит оплату вперед, лучше бежать от такого специалиста.

Уловка № 2

«Спасем ваше имущество»

Бывает, что заемщики хотят и долги списать, и имущество сохранить. А некоторые юристы даже гарантируют, что так и будет. Схема банальная - переписать все имущество на друзей и родственников. Мол, я гол как сокол, а коттедж не мой.

- Если выяснится, что человек пытался скрыть принадлежащее ему имущество, например, продавал или дарил его в течение трех лет до подачи заявления на банкротство, эти сделки могут быть оспорены судом. Так же, как и брачный договор, составленный в этот период. Имущество изымут у покупателей и реализуют с торгов для выплаты долгов, - говорит адвокат Геннадий Ефремов.

Уловка № 3

«Нет денег на наши услуги? Возьмите еще кредит!»

Главный вопрос, который задают незадачливые заемщики: «А где взять деньги на оплату юристов, если их вообще нет?» Кто-то занимает у друзей и родственников, кто-то продает личное имущество. Но ушлые юристы предлагают, казалось бы, самый логичный способ. Мол, возьмите еще один кредит, чтобы расплатиться за наши услуги. А потом мы его тоже спишем.

- Такое поведение трактуется судом как недобросовестное поведение должника. Так делать нельзя. В таком случае услуги юриста по банкротству будет оплачивать банк. И если бы выход из долговой ямы был настолько простым, то им бы пользовался абсолютно каждый, а банки перестали бы выдавать людям кредиты, - говорит Анастасия Дорохова, автор ютуб-канала «Ваш юрист», основатель юридической компании «Тактика».

По ее словам, в этом случае суд откажет в списании долгов, и человек окажется в еще более затруднительном положении.

Уловка № 4

«Зачем вам банкротство? Мы сделаем дефолт»

Многие горе-заемщики боятся слова «банкрот». Мало кому хочется официально иметь подобный статус. И такие запросы юристы тоже пытаются удовлетворить. Одна из схем - это просуживание. За эту «услугу» они предлагают заплатить небольшую сумму, но ежемесячно. На деле же ничего не происходит. В лучшем случае юристы подают ничего не значащие иски на банки и проигрывают дела в суде.

Другая схема в этом же ключе - гражданину предлагают сделать дефолт, а не банкротство. Мол, это дешевле, проще и без последствий. На самом деле в законе такого понятия, как «дефолт», нет. А суть мошенничества заключается в том, что у человека просто берут деньги и ничего не делают. Как правило, в этом случае мошенники просят стопроцентную предоплату.

Как растет число банкротов в России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Выкупить свой долг у банка

Списание долгов относительно выгодно только человеку. Банк в этом случае не получает ни копейки. Хотя те же просроченные займы он продает коллекторам за 3 - 5% от суммы долга. Так, может, договориться с банком и выкупить собственный долг - например, за 10 - 30% от суммы? Как говорят эксперты, такой альтернативный банкротству способ избавиться от долгов существует. Правда, им можно воспользоваться тоже лишь в случае, если судебный пристав ничего не нашел у вас.

- Переговоры обычно идут сложно. На заемщика психологически давят, взывают к его совести. Но если в банке видят, что клиент бесперспективный, то могут пойти на его условия и продать долг по договору цессии (переуступка прав требования по долгу. - Ред.). Ведь получить хотя бы часть от долга лучше, чем ноль, - говорит Геннадий Ефремов. - Главное - внимательно прочитайте тот договор, который вам дадут юристы банка. Там может быть указано, что 20% только от тела долга, а проценты вы обязаны заплатить в полном объеме. Или что 20% - это первый взнос, а все остальное банк может востребовать с вас позднее.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

А можно ли без суда?

Судебная процедура банкротства сложная и затратная. Но если ваш долг больше 50 тысяч, но меньше полумиллиона рублей, то вы можете обойтись без нее. Не привлекая дорогостоящих юристов. С 1 сентября этого года вступил в силу новый закон - о внесудебной процедуре банкротства.

Заявку на банкротство можно подать через МФЦ. Оператор примет заявление, проверит, закрыто ли исполнительное производство. Если все хорошо, то через три дня начисление процентов, штрафов и неустоек прекратится.

Главный нюанс - при подаче заявления заемщик обязан предоставить список всех известных ему кредиторов. Если он смухлюет и специально кого-то «забудет» (например, чтобы занизить сумму долга и сделать ее меньше 500 тысяч), это его не спасет. Для «забытых» кредиторов ограничение работать не будет. Они смогут подать в суд и взыскать деньги.