«Предвыборный астероид» не сгорел в атмосфере Земли вопреки прогнозам

Астероид 2018 VP1 грозил испортить американцам выборы президента.

От астероида 2018 VP1 многие ждали неприятностей накануне президентских выборов в США – в том смысле, что он врежется в Землю и подпортит мероприятие так, что американцам станет не до выборов. Однако пронесло. 2 ноября 2020 года в 14 часов 33 минуты по московскому времени «предвыборная» глыба благополучно пролетела мимо со скоростью 9,2 километра в секунду. Пролетела далеко – более, чем в 400 000 километрах от поверхности нашей планеты. То есть дальше, чем от нее до Луны.

Астероид не только не сгорел в атмосфере, как предрекали буквально на днях некоторые смелые, но безответственные астрономы, но даже не чиркнул по ней.

Сентябрь: вот астероид приближается к Земле

Ноябрь: вот астероид удаляется от Земли, двигаясь впереди неё.

Астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. Он из числа так называемых аполлонов - объектов, которые вращаются вокруг Солнца так, что их орбиты время от времени пересекают орбиту Земли.

Не все, но некоторые астрономы обеспокоились. И 2 года периодически пугали, что астероид может врезаться в нашу планету. Оценивали вероятность столкновения очень высоко – примерно, как 1 к 240. Но обошлось. Пересечение орбит состоялось вдали от Земли без какого-либо ущерба для нее и для астероида. Каждый пошел своей дорогой, - как пел Андрей Макаревич, правда, немного по другому поводу.

С одной стороны «ошибка» астрономов радует, но с другой - свидетельствует, что не всем их расчетам стоит безоговорочно доверять. Равно, как и пугаться страшилками, изготовленным на их основе.

Кстати, астероид 2018 VP1 – невелик. Просто малютка по космическим меркам. Его диаметр наблюдатели оценивают от 2 до 4 метров. Даже, если такая глыба когда-нибудь врежется в Землю, то катастрофического ущерба не нанесет. Вряд ли вообще стоит ожидать каких-либо неприятностей, поскольку столь маленький астероид размером то ли с домашний холодильник, то ли с автомобиль, сгорит в атмосфере. Вот тогда уж точно. А пока астероид, обогнав Землю, полетел дальше.

Трамп и Байден могут расслабиться.