Протесты в Белоруссии, последние новости на 2 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

Большая часть митингующих в итоге дошла до места памяти жертв репрессий на поле рядом с Куропатами. Фото: Владимир ВОРСОБИН

1 ноября протестующие снова вышли на улицы Минска и других городов Республики на анонсированную оппозицией акцию протеста. На этот раз она была приурочена ко дню поминовения предков.

К 12:00 утра от очевидцев появились сообщения, что на центральных улицах Минска появилась спецтехника. А на площади Независимости милиция расставила ограждения. Поезда минской подземки проезжали центральные станции без остановок.

Сюда по разным оценкам пришли несколько тысяч человек. Фото: Иван Иванов

Традиционно в центре пользователи мобильной сети отметили проблемы с доступом в интернет.

К 14:00 люди небольшими группами с разных концов города стали двигаться к центру. Точкой сбора стал бульвар Толбухина. Здесь же произошли первые задержания.

1 ноября протестующие снова вышли на улицы Минска и других городов Республики на анонсированную оппозицией акцию протеста. Фото: REUTERS

Колонна двинулась вдоль проспекта Независимости в сторону центра, но где были выставлены ограждения толпа развернулась и пошла в другую сторону. Конечной точкой акции протеста было место памяти жертвам репрессий на поле рядом с Куропатским лесом.

К 12:00 утра от очевидцев появились сообщения, что на центральных улицах Минска появилась спецтехника. Фото: Иван Иванов

Очевидцы сообщали о хлопках, похожих на выстрелы. Позже в пресс-службе МВД подтвердили, что силовики стреляли в воздух. А ближе к 16:00 применили светошумовые гранаты. Стычки протестующих с силовиками были зафиксированы на улицах Калиновского и Мирошниченко.

Очевидцы сообщали о хлопках, похожих на выстрелы. Позже в пресс-службе МВД подтвердили, что силовики стреляли в воздух. Фото: Иван Иванов

Но большая часть митингующих в итоге дошла до места памяти жертв репрессий на поле рядом с Куропатами. Сюда по разным оценкам пришли несколько тысяч человек.

Стычки протестующих с силовиками были зафиксированы на улицах Калиновского и Мирошниченко. Фото: Иван Иванов

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