Додон: для избрания президента Молдавии потребуется второй тур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий глава Молдавии Игорь Додон заявил, что для избрания нового президент государства потребуется второй тур. Он состоится 15 ноября этого года.

- Для победы кандидату на пост главы государства необходимо набрать 50% плюс один голос. Для определения победителя, таким образом понадобится второй тур, - сообщил политик в интервью ТАСС.

По данным Центральной избирательной комиссии, которая рассмотрела 70% протоколов, в первом туре лидирует Игорь Додон. Он набрал 36,28 процента голосов, однако для победы в первом туре необходимо набрать более 50 процентов.

Второе место в первом туре заняла главный политический соперник действующего президента Майя Санду, набравшая 30,64 процента голосов. Замыкает тройку лидеров глава фракции «Наша Партия» и мэр крупного города Бельцы Ренато Усатый с 16,9 процента. Всего на пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

Первые тур выборов Центральная избирательная комиссия признала состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

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