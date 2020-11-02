Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 2 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 2 ноября 2020 года Фото: REUTERS

ТУРКИ ПРОСЯТСЯ НА ВОЙНУ

На сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева появилась расшифровка его беседы с главой МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

"Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо Президенту России господину Путину. Это письмо, на самом деле, является признанием поражения. Потому что была запрошена военная поддержка России, хотя никакого основания для этого нет. Азербайджан проводит свои военные операции на признанных международным сообществом территориях страны, наша страна не проводит каких-либо операций на территории Армении. У нас нет таких планов. Если бы такие планы были, мы бы сделали это в июле этого года. Как вы знаете, в то время Армения атаковала нас на государственной границе, и мы вывели Армению со своих земель, не пересекая государственную границу. Поэтому с одной стороны она признает поражение, - отправка этого письма подтверждает это, - с другой стороны, не хочет полностью капитулировать", - заявил Алиев.

"Мы гордимся Вашими победами на поле боя. Вы показали всему миру силу тюрков, гордимся этим. Иншаллах, мы вернем свои исконные земли этими успешными операциями. Наши граждане пристально следят за карабахским вопросом, за этими продолжающимися операциями, и постоянно предупреждают нас: "Оказывайте еще большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного", "Отправьте и нас на фронт", - поделился с Алиевым Чавушоглу.

В это время на фронтах Карабаха без существенных перемен.

"У подразделений противника, нейтрализованных в ходе боев на участке Зангиланского района на армяно-азербайджанской границе, были захвачены оружие и боеприпасы в качестве военной трофеи. Уничтожен военных кортеж противника, штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах, две артиллерийские батареи", - перечисляет Минобороны Азербайджана и транслирует видеокадры уничтожения армянских военнослужащих.

СИРИЙСКИЙ НАЕМНИК ЗАГОВОРИЛ

Сирийский наемник Юсуф Алаабет аль-Хаджи, захваченный в Нагорном Карабахе, рассказал во время допроса как его вербовали, и за что ему больше платили. Это уже второй международный наемник, который попадает в руки армян.

"Во время военных действий воинские части Армии обороны Арцаха захватили второго террориста, причастного азербайджанской стороной к боевым действиям против Арцаха, который представился Юсуфом Алаабет аль-Хаджи, жителем села Зиядия в Джиср аль Шугур провинции Идлиб, Сирия. Отметим, что еще один боец-террорист был взят в плен Армии обороны Арцаха ранее 30 октября, представившись Мехрабом Мухаммедом аш-Шхеиром из сирийского города Хама. В своих свидетельствах вышеупомянутые террористы подробно рассказали о процессе вербовки, "Гявур", ежемесячных выплатах и всяких бонусах за обезглавленных неверных, а также о своих террористических программах. Передача джихадистов раскрывает цель турецко-азербайджанского руководства придать конфликту межрелигиозный характер", - заявил СМИ официальный представитель Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что вышеупомянутый факт "не только подтвержден спецслужбами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, нашими многочисленными партнерами и международным сообществом, но и уже прямыми свидетельствами самих террористов".

Ованнисян подчеркнул, что Карабах столкнулся с новым видом распространения терроризма.

"Регулярная воздушная тревога в Степанакерте направлена на предупреждение населения о потенциальной угрозе появления в небе вражеских ВВС. И в тылу идет борьба. Силы врага регулярно обстреливают мирные поселения. Некоторое время назад Мартуни подвергся очередной бомбардировке. Сегодня здесь снова использовалась военная авиация, нанося разрушения и материальный ущерб гражданскому населению. Ситуация в других населенных пунктах сравнительно спокойная", - сообщает Государственная служба МЧС Республики Арцах.

В ЭТО ВРЕМЯ

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником, и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью журналистам.