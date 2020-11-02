Власти Саудовской Аравии разрешили возобновить паломничество к святыням Мекки и Медины

Для мечетей установлены пределы по нагрузке: в сутки каждую из них смогут посетить до 20 тысяч паломников и до 60 тысяч верующих Фото: REUTERS

Несмотря на пандемию, власти Саудовской Аравии решили возобновить паломничество к главным святыням исламского мира.

Для защиты от коронавируса будут приняты определенные меры.

Так, прибывающих паломников разделят на группы по 20 человек, за которыми установят медицинский контроль. Сразу же по прибытию в страну иностранцам придется пройти тестирование на COVID-19, а затем трое суток провести в карантине. Паломничество разрешено лицам младше 50 лет.

Замминистра по делам хаджа и умры Амр аль-Мадда предупредил, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в той стране, из которой прибывают верующие, их визы могут быть аннулированы. Также он рассказал, что на данный момент в страну уже въехали порядка 10 тысяч паломников.

Для мечетей установлены пределы по нагрузке: в сутки каждую из них смогут посетить до 20 тысяч паломников и до 60 тысяч верующих. Предполагается, что такие меры сохранятся до полной отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса.