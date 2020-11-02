Итальянский банкир: Я чувствую себя под защитой российской науки

Председатель совета директоров итальянского банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» и почетный консул России в Вероне Антонио Фаллико Фото: Мария БЕРК

Мир еще не успел оправиться от первой волны пандемии коронавируса, как оказался погребен под второй. Количество новых инфицированных день ото дня бьет антирекорды.

Европейские государства, пытаясь избежать коллапса в системе здравоохранения, вновь вводят жесткие ограничительные меры.

Вирус обнажил слабые стороны социально-политических моделей практически всех стран, подорвав их экономическое благополучие. Способен ли мир оправиться от коронакризиса? Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассуждает председатель совета директоров итальянского Банка Интеза, президент ассоциации «Познаем Евразию» и почетный консул России в Вероне Антонио Фаллико.

- Г-н Фаллико, как пандемия отразилась на экономике Италии?

- Положение критическое. Влияние вируса на экономику оказалось разрушительным. Оценить реальные потери мы сможем только тогда, когда закончится вторая волна пандемии. Но уже сейчас мы видим, что в туристическом секторе закрылись три компании из пяти, 90% гостиниц были закрыты с марта по октябрь.

Туризм – это самая болезненная тема. Проблема тут даже не в том, что нет предложения, банально нет спроса! Правительство реагирует, как может, предоставляя субсидии. Но этого недостаточно.

- Экономический кризис грозит перерасти в политический? Италию ждет очередная смена правительства?

- Думаю, нынешнее правительство сможет договориться и дотянет до конца своего срока. Причина проста: те, кто выступал против действующей власти, утверждали, что коронавирус не существует. И, благодаря этим абсурдным заявлениям, они потеряли доверие электората.

- Весной весь мир твердил, что после эпидемии жизнь не будет прежней. Однако летом мы увидели, что все стало возвращаться на круги своя. На ваш взгляд, пандемия все-таки изменит мир?

- Мир уже изменился. То, что мы видели летом, это было наше наивное заблуждение - мы решили, что все прошло. Но вирус продолжал свой путь, но ни власти, ни люди, этого не замечали.

Все уверовали в понятие, придуманное Англией, - коллективный иммунитет. Конечно, винить в произошедшем никого нельзя. Вина лежит на каждом из нас. Единственно, что стало сейчас очевидно - нынешняя модель развития стала неприемлемой. Если мы возьмем прошедшие 7-8 месяцев с точки зрения социального неравенства, то оно резко возросло. На 38% увеличилось состояние трех самых крупных Интернет-компаний. В Италии на 40% увеличилось состояние семи самых богатых людей. После этого убеждаешься, что нынешняя экономическая модель больше не подходит. Если, конечно, мы не хотим устроить социальную революцию.

- Получается, что мы ставим крест на глобализации, отказываемся от мира открытых дверей, где возможно свободное перемещение из одной точки земли в другую…

- Глобализация - это не свобода перемещения. Я эти понятия даже рядом не ставлю. Эту модель создавали в попытке стандартизировать мир, но эта затея провалилась. И страна, которая больше всех продвигала эту модель, в итоге оказалась в проигрыше.

США дали задний ход, перешли от либерализма к политике протекционизма. В то время как так называемые недемократические страны, наоборот, выступили за свободу торговли и передвижения, свободный культурный и научный обмен. Они считают, что это должно сохраниться. И это сохранится при условии, что изменится действующая модель развития.

- Пандемия, экономический кризис и возросшие долги породили колоссальное социальное неравенство в мире. А ведь именно оно привело к возникновению таких движений, как Black Lives Matter, MeToo и прочие. Есть ли у современного мира способ противостоять этому?

- Необходимо пересмотреть организацию экономики. Есть меры, которые можно принять быстро, а есть те, что будут рассчитаны на долгие годы. Например, перед Италией стоит задача создать базовую медицину, эффективную для всех. У нас, конечно, не как в США, где, если у тебя нет ни копейки, ты умрешь на улице. Но первая волна эпидемии коронавируса показала, что мы не готовы к пандемии подобного уровня. Чего не хватало? Не великих кардиологов, онкологов или ортопедов. Нам не хватало обычных базовых врачей. Их просто нет. Необходимо пересмотреть наши установки и, наконец, понять, что здоровье нужно воспринимать как общее достояние. Поскольку это не только вопрос социальной справедливости, но и маховик, который поможет сдвинуть экономику с мертвой точки.

- После пандемии Европа и США включили печатный станок, государственные долги возросли в разы. Возникает вопрос: а кто за это будет расплачиваться в итоге? И к чему это может привести?

- Мне тоже интересно - кто? Если смогут, то заплатят те, кто выживет после эпидемии (смеется). Пять лет назад в Италии на каждого новорожденного приходился долг в 50 тыс. евро. Тогда долг нашей страны составлял 103-105% ВВП. На сегодня - это официальные цифры - 158% ВВП.

- Мир с нетерпением ждет появления вакцины. Россия уже запатентовала две. При этом, опросы показывают, что 50% американцев и 30% немцев говорят, что не станут вакцинироваться. То есть вакцина есть, а никто не хочет ей прививаться. Получается, граждане не доверяют государству?

- Я верю в науку. На мой взгляд, это серьезное заблуждение - не верить в научный прогресс. Надо доверять ученым. Ведь их успехи - это тоже результат экономического развития страны.

- А вы верите в вакцину?

- Я буду вакцинироваться, потому что верю в науку. Я знаю многих людей, которые уже привились российской вакциной. После укола у них возникли некоторые симптомы, но сейчас они чувствуют себя хорошо. Знаете, здоровье - вещь индивидуальная. Я - итальянец, я - не русский, но я чувствую себя под защитой вашей науки.