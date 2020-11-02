«Очень хитрый микроб»: что объединяет гастрит, язву и рак желудка

В свое время, в 2005 году, за открытие Helicobacter Pylori была присуждена Нобелевская премия, а открыли его еще в 1982 году Фото: Shutterstock

«Комсомольская правда» проводит полезные онлайн-лекции с ведущими докторами страны в рамках проекта «Здоровый разговор» в социальной сети «Одноклассники». Одним из лекторов стал доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, ведущий научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института и президент фонда доказательной медицины Алексей Буеверов. Он рассказал, почему так важно выявить и уничтожить микроб Helicobacter Pylori.

- В свое время, в 2005 году, за его открытие была присуждена Нобелевская премия, а открыли его еще в 1982 году. В принципе, он живет у большинства из нас. А раз он есть у такого количества людей, то, может, это нормальная флора? Может, не надо с ним ничего делать? Нет, это не так. Helicobacter Pylori – это микроб-патоген. Он болезнетворный, - поясняет Алексей Буеверов. - Нормальная микрофлора не вызывает воспаления. Живет у нас в кишке кишечная палочка и хорошо. Участвует в процессах пищеварения, воспаления не вызывает. А Helicobacter Pylori всегда вызывает воспаление. Гастрит – воспаление желудка. Или дуоденит – воспаление двенадцатиперстной кишки. В итоге пациент оказывается в группе риска по развитию язвы и рака желудка.

БОЛЬШИНСТВО ЯЗВ – ОТ HELICOBACTER PYLORI

- Это очень хитрый микроб, у него есть несколько механизмов, которые защищают его от действия клеток иммунной системы, которые пытаются его уничтожить, - отметил профессор. - И практически в 100% случаев острый гастрит становится хроническим.

- Он течет долго и в большинстве случаев бессимптомно, но где-то у 10-20%, у кого он есть, на фоне, вероятно, ослабления защитных барьеров желудка развивается язва. Еще во время моей учебы в институте говорили, что язва развилась, потому что в студенческие годы неправильно питался. Никакого отношения питание к развитию язвы не имеет. Подавляющее большинство, 95% язв двенадцатиперстной кишки – это язвы Helicobacter Pylori. А в отношении желудка 75% язв – это язвы Helicobacter Pylori.

ОСНОВНОЙ РИСК – В РАЗВИТИИ РАКА ЖЕЛУДКА

- В результате хронического воспаления клетки гибнут, они не успевают восстанавливаться, в том числе, и с возрастом снижается способность клеток к восстановлению. Снижается и кислотопродуцирующая функция желудка. Слабокислая среда комфортна для Helicobacter Pylori. Так он заполняет весь желудок, - пояснил врач.

- Чем эта ситуация опасна? Во-первых, язва уже может появиться не только в выходных отделах желудка или двенадцатиперстной кишке, что наблюдается чаще, но и в верхних отделах желудка. Но это не главная опасность. Главная опасность заключается в том, что на фоне вот этой атрофии, то есть уменьшения способности клеток к восстановлению, может развиться следующий патологический процесс - метаплазия, а затем - дисплазия. Так вот, дисплазия – это уже не совсем нормальная клетка, это потенциально предраковое состояние. Рак желудка так называемого кишечного типа в подавляющем большинстве случаев развивается на фоне Helicobacter Pylori – инфекции.

Helicobacter Pylori всегда вызывает воспаление. Гастрит – воспаление желудка. Или дуоденит – воспаление двенадцатиперстной кишки Фото: Shutterstock

ЧЕМ ЕЩЕ ОПАСЕН HELICOBACTER PYLORI

- Все больше стало накапливаться данных о том, что Helicobacter Pylori вызывает не только заболевания ЖКТ, но может быть связан и с другими заболеваниями, - отметил Алексей Буеверов. - В частности, с некоторыми опухолями, которые не имеют отношения к желудку. Например, с раком толстой кишки и даже с раком печени – есть отдельные исследования. С васкулитами, то есть, воспалительными заболеваниями сосудов. Кроме того, есть данные о том, что у тех, у кого есть Helicobacter Pylori, в два раза может повышаться риск инфаркта миокарда и других тромбозов, которые обусловлены именно воспалительными реакциями.

КАК ЛЕЧИТЬ HELICOBACTER PYLORI

- Лечение проводится, как минимум, тремя препаратами. Это обязательно препарат, подавляющий кислотность желудочного сока – ингибитор протонной помпы и минимум два антибактериальных препарата. Курс лечения не менее 10 дней – от 10 до 14, - поясняет врач. - Зачем нужны препараты, подавляющие кислотность желудочного сока? Для того, чтобы создать плацдарм для действия антибиотиков. Антибиотики плохо действуют в кислой среде. Подавляя секрецию соляной кислоты, мы ослабляем Helicobacter Pylori, делая его более чувствительным к действию антибиотика. Почему два антибиотика? Потому что один на Helicobacter Pylori не действует с достаточной эффективностью.

- Основные опасения пациентов: доктор, что мне делать, антибиотики убьют всю мою микрофлору! Понятно, что антибактериальные препараты не могут действовать только на Helicobacter Pylori и больше ни на что. Конечно, они действуют на другие микроорганизмы, которые, в частности, представляют собой полезную микрофлору кишечника. Что нужно понимать? В подавляющем большинстве случаев эта флора восстанавливается сама. Без пробиотиков, пребиотиков и прочих наших внешних воздействий. Не надо думать плохо о своем организме.

КАКОЙ ЭФФЕКТ ОТ ЛЕЧЕНИЯ

- Если была язва, то жалобы исчезают быстро. Но самое главное, что язва после этого практически никогда не рецидивирует, то есть она не возвращается. Получается, что мы, завершив курс терапии, привели к излечению хронического заболевания. Сегодня в медицине очень мало хронических болезней, которые можно вылечить навсегда, - отметил Алексей Буеверов.

- Если был гастрит, мало того, что прекращается прогрессирование воспаления в желудке и двенадцатиперстной кишке, еще и происходит регресс тех изменений, которые уже развились к этому времени. Долгие годы, до 2018 года, считалось, что если развилась атрофия клеток, то это состояние необратимо. В 2018 году корейские ученые доказали, что оно обратимо.

- Мы уменьшаем вероятность образования и рака желудка, - продолжает врач. - Насколько? На 36%. Снижается риск развития аденокарциномы - того самого рака желудка, который обусловлен Helicobacter Pylori. Это очень много. Это предотвратимый тип рака.

КОГДА ПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ

- Проверяют его не сразу, а через полтора-два месяца после окончания приема препаратов, — предупреждает Алексей Буеверов. - Потому что даже если антибиотики не привели к полному уничтожению микроба, все равно его количество уменьшилось. И его число может быть меньше такового, которое улавливается конкретным тестом для диагностики. Мы получаем ложно-отрицательный результат. Все рады: курс пройден, тест показал отсутствие микроба. А на самом деле он есть. Вот препараты закончили действовать, он начинает снова активно размножаться. Поэтому через полтора-два месяца, и мы точно будем знать, уничтожен Helicobacter Pylori или нет.

ЧТО ЕСЛИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ HELICOBACTER PYLORI ОСТАЛСЯ

- Если были правильные два антибиотика, к которым чувствителен Helicobacter Pylori, если вы их правильно принимали, в нужных дозировках, не сдвигая по времени прием, если они назначены и вы их принимали вместе с антисекреторным препаратом с ингибитором протонной помпы, если продолжительность курса была адекватной, то да, вы попали в те 15-20%, у которых Helicobacter Pylori выжил, — отмечает профессор. — В такой ситуации врач предлагает резервную усиленную схему анти-Helicobacter Pylori терапии. Я считаю, что тут надо согласиться на предложение врача. Такие схемы есть, да, они несколько сложнее. Обычно это четырехкомпонентные схемы. Часто добавляется к антибиотикам препарат висмута. И за счет этого у большинства – более 90% удается достичь успеха.