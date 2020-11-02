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В ключевых штатах США в предвыборной гонке лидирует Джо Байден

Судя по результатам предварительных опросов, избиратели отдают свое предпочтение кандидату от демократов
Алена ГРИЦЕНКО
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Судя по результатам предварительных опросов, избиратели отдают свое предпочтение кандидату от демократов

Судя по результатам предварительных опросов, избиратели отдают свое предпочтение кандидату от демократов

Фото: REUTERS

До президентских выборов в США остались считанные часы. Завтра американцы выберут президента, который будет управлять страной на протяжении последующих четырех лет.

Судя по результатам предварительных опросов избирателей, в ключевых штатах лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. За него намерена проголосовать (или уже проголосовала досрочно) почти половина (48%) избирателей штатов Висконсин, Пенсильвания, Аризона и Флорида. Остальные (52%) отдадут голос за ныне действующего лидера страны. Всего в опросе участвовало более 5 тысяч американцев.

В 2016 году эти штаты активно поддержали Дональда Трампа. Но в этот раз они сделали ставку на Байдена.

В опубликованных американскими СМИ результатах опроса Байден в самых важных штатах опережает ныне действующего президента Дональда Трампа сразу на 6 пунктов. А в Висконсине - на целых 11. Во Флориде - минимальный разрыв – 3 пункта.

Также, судя по статистическим данным, на выборы-2020 пойдут и те, кто ранее никогда не участвовал в голосовании, т.е. молодежь, достигшая возрастного ценза, позволяющего участие в выборах. Молодые американцы в массе своей – также за Байдена.

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