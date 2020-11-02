Пять Рублев

Андрей Рублев в этом укороченном пандемией сезоне умудрился сделать прорыв. Фото: REUTERS

Андрей Рублев в этом укороченном пандемией сезоне умудрился сделать прорыв. Выиграв два турнира еще в январе, он продолжил свое победное шествие после возобновления сезона и победил осенью на трех турнирах АТП-500 в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.

Таким образом, Рублев по количеству титулов в этом сезоне обошел даже первую ракетку мира Новака Джоковича, у которого четыре победы. Но не менее важно, что 23-летний москвич попал в ТОП-10 мирового рейтинга, а после победы в своем пятом турнире, в Вене, пробился в Итоговый чемпионат АТП.

World Championship, в котором примут участие 8 сильнейших игроков мира, пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. Кроме Андрея Рублева там выступят Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, восьмая путевка еще не определена.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победа на турнире в Дохе в начале январе 2020 года стала первой в году и третьей в карьере Андрея Рублева.

Фото: EAST NEWS

Вот такой приз вручили Рублеву в середине января за победу на турнире в Аделаиде.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Рублев в конце сентября победил на турнире АТП-500 в Гамбурге.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Рублев после победы на турнире в Санкт-Петербурге в октябре впервые попал в первую десятку мирового рейтинга.

Фото: REUTERS

Рублев в конце октября выиграл турнир АТП-500 в Вене и пробился на Итоговый чемпионат АТП.

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