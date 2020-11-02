Посол Эфиопии в РФ: Восхищаемся русскими учёными, создавшими вакцину от коронавируса. Будем рады применять её у себя!

Алемайеху Тегену рассказал «КП» о санкционном шантаже США и своей любви к Пушкину Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

До выборов в Америке — всего пара дней, и действующий президент Дональд Трамп продолжает спекулировать на теме внешней политики. «Египет мог бы ударить по эфиопской плотине ракетами», — в привычной манере заявил хозяин Белого дома, вызвав чудовищный дипскандал между Аддис-Абебой и Вашингтоном.

Но что же это за «эфиопская плотина», почему из-за неё сразу несколько зарубежных партнёров России оказались на грани конфликта?

Речь о гидроэлектростанции (ГЭС) под названием «Хидасэ» («Возрождение»). После девяти лет строительства она закончена в нынешнем июле, став одиннадцатой по мощности в мире, и крупнейшей — в Африке. Вот только построена эта ГЭС в верхнем течении реки Нил, в Эфиопии. А ниже по течению — ещё две страны: Судан и Египет. Которые полагают, что плотина «Возрождение» перекроет им поступление нильской воды.

— Г-н посол, что в вашей стране говорят о призыве американского президента нанести удар по плотине?

— Нас глубоко расстроила такая оценка с его стороны. Эфиопия категорически отвергает такое заявление, которое являет собой угрозу миру и стабильности в регионе. Мы ожидали от Трампа, как от президента такой большой страны, помощи в решении данной проблемы, а не разжигания войны.

— Ещё Трамп заявляет: если Эфиопия не заключит «правильный» (написанный под диктовку Вашингтона) договор о водопользовании на Ниле с Суданом и Египтом — Белый дом введёт санкции.

— Мы очень недовольны намерением президента США задействовать санкции для того, чтобы принудить Эфиопию подписать соглашение, которое противоречит ее легитимным интересам. Угроза санкциями в ответ на суверенное право страны использовать собственные ресурсы, чтобы избавить миллионы её граждан от бедности благодаря дешёвому электричеству от ГЭС, — эта угроза не просто незаконна, но и аморальна.

ЖДЁМ ВАШИХ БИЗНЕСМЕНОВ

— Сейчас отношения Москвы со странами Африка на подъёме, хотя при этом некоторые публицисты утверждает, будто «русская экспансия несёт угрозу».

— Роль России весьма велика, поскольку она верит, что африканские проблемы имеют африканские решения. Россия поощряет страны континента собираться вместе и обсуждать данные проблемы, что чрезвычайно важно.

— Это касается и партнёрства России и Эфиопии?

— Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают более 120 лет. И всё это время мы были друзьями. Сейчас у нас есть важнейшие двусторонние проекты — например, прорабатывается возможность производства в Эфиопии атомной энергии в мирных целях (при поддержке российских атомщиков). Есть проект по поиску и добыче нефти, над которым также работают ваши эксперты. Мы стараемся увеличить объем торговли, работаем в сфере туризма. Также существуют тёплые отношения между российской и эфиопской православными церквями, как и дружеские общение между отдельными людьми наших стран.

— Может ли российский бизнес зарабатывать деньги на торговле с Эфиопией?

— Мы приветствуем российские инвестиции в нашем энергетическом секторе. Он открыт для инвесторов, так же как и другие сферы, которые вы сочтёте привлекательными. Если Россия готова прийти в Эфиопию — добро пожаловать. Мы рекомендуем инвестировать в Эфиопию, потому что это большая, великая страна с очень богатыми природными ресурсами. У нас прекрасный климат и надёжный правовой режим.

О ЧУМЕ XXI ВЕКА

— Вторая волна коронавируса уже бьёт весенние антирекорды. Как ваша страна справляется с этой напастью?

— COVID-19 — это испытание для всего мира и для каждой страны. Мы не можем «отправить на самоизоляцию» нашу экономику — тогда нам придется столкнуться с ещё более тяжёлым бременем. Люди должны работать, чтобы жить, бизнес должен функционировать. Такая возможность есть благодаря непрерывному соблюдению защитных мер, которые мы повсеместно вводим: социальное дистанцирование, ношение масок, мытьё рук. Благодаря этому наша экономика более или менее в порядке. В прошлом году рост ВВП составил 6.2%, и у нас ещё есть время, чтобы сохранить рост и в этом году. Мы не будем вводить тотальную изоляцию, мы переживем эпидемию, соблюдая рекомендации нашего министерства здравоохранения.

— Сейчас вакцину от коронавируса разработала Россия…

— Мы ценим российских учёных за то, что они создали вакцину и другие лекарства от COVID-19. Это действительно прекрасно. Мы хотели бы, чтобы данные медикаменты появились и у нашей страны.

И О ПУШКИНЕ

— Согласно одной из версий, «солнце русской поэзии», Александр Пушкин, был эфиопом по происхождению.

— У вас есть множество культурных богатств. Что касается Пушкина, он был великим поэтом и великим человеком. Таких, как он, совсем немного, он особенный, уникальный. Я всегда ценил его работы. У нас к Пушкину особое отношение, ведь он имеет наше происхождение, мы одной крови. В Аддис-Абебе даже есть памятник Пушкину.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— А родился он здесь, в Москве!

— Москва — прекрасный город, большой и чистый, с приятными жителями. Мне нравится Проспект Мира, где находится посольство, люблю по нему гулять, — мне кажется, это один из самых длинных и красивых проспектов Москвы.