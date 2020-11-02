Всемирный день шоппинга на Алиэкспресс 2020

Как показывает практика, очень немногие покупатели, даже те, которые с гордостью могут назвать себя самыми заядлыми шопоголиками, знают об этом празднике. А он, между прочим, будет отмечаться вот уже одиннадцатый раз! Пришёл к нам этот праздник в далёком аж 2009 году из Китая, когда известный по всему миру холдинг Alibaba Group впервые устроил грандиозную распродажу во всех своих онлайн и розничных магазинах, включая и самый известный на российском рынке интернет-магазин Алиэкспресс.

Следом за Alibaba Group эту приятную традицию – устраивать грандиозные распродажи и отмечать Всемирный день шоппинга подхватили и другие крупные ритейлеры родом из Китая. Помимо очевидной коммерческий выгоды, такой ежегодный праздник шоппинга помогает интернет-магазинам привлекать к себе внимание покупателей и оставаться на плаву, достойно справляясь с конкуренцией других ритейлинговых компаний, которые активно принимают участие в ещё двух международных событиях, известных по всему миру – Черной Пятнице и Киберпонедельнике. Кстати, по последним статистическим данным, размер выручки на Всемирный день шоппинга даже затмевает общую выручку от этих двух распродаж!

Очевидно, что в такие значимые для шопоголиков дни товары на распродажах разлетаются по корзинам покупателей чуть ли не за одно мгновенье! Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам изучить полный ассортимент каталога Алиэкспресс и определиться с приглянувшимися товарами заранее, чтобы не терять драгоценные минуты в сам день распродажи и не оставаться ненароком без желанных покупок.

Итак, специально для Вас мы составили гайд по самым топовым тематическим разделам на сайте Алиэкспресс!

Конечно же, одной из самых популярных категорий товаров, которыми закупаются шопоголики на Алиэкспресс, остаётся “Техника и электроника”. В этом году нам с Вами обещают скидки до 50% на бытовую технику – получается, что приобрести желанные товары для дома можно будет всего за полцены! Отличные новости, не правда ли? Но ещё отличнее то, что на самые популярные разделы электроники, а именно на смартфоны и аксессуары к ним, скидки будут достигать аж 60%! Таким образом, купить гаджеты от Meizu, Xiaomi, Honor, Huawei, Oppo, Vivo, Realme, а также аксессуары, в том числе и от таких мировых производителей, как Apple и Samsung, можно будет по невероятно низким ценам. Напоминаем Вам, что вся техника и электроника, представленная на Алиэкспресс, является оригинальной и подлежит обязательной сертификации.

Ещё одним популярным разделом по версии пользователей является раздел “Для дома и сада”. Миллион разных полезных и красивых мелочей, которые пригодятся в хозяйстве или просто буду радовать глаз в этом сезоне можно будет купить со скидками до 60%! Домашняя утварь, товары для кухни, декор, товары для праздников и вечеринок, текстиль разного назначения, товары для хранения и даже зоотовары – всё это представлено на сайте в удобных подразделах с возможностью фильтрации по выбранным параметрам. Также существует отдельный тип скидок и купонов на скидки, который действует при заказе товаров определённого бренда от определённой минимальной суммы – рекомендуем Вам воспользоваться и этими дополнительными предложениями!

Особым разделом по праву можно назвать категорию товаров “Для мам и детей”, ведь он включает в себя самую разнообразную по своему назначению продукцию. Тут можно найти буквально всё: и полный список товаров для новорождённых и совсем маленьких малышей, и одежду и обувь для детишек постарше, и большой выбор игрушек, и постельное бельё и товары для детской комнаты, и товары для кормления, гигиены и ухода, и товары для прогулок и детские сувениры, а также товары для беременных и молодых мамочек. Обратите внимание, что на всю продукцию, представленную на сайте, доступны реальные отзывы от предыдущих покупателей, а также Вы всегда можете связаться с продавцом для уточнения и получения более полной информации по товару.

Ну и закрывает наш гайд, конечно же, не менее популярный среди шопоголиков раздел “Товары для красоты и здоровья”. Кроме того, что это категория чуть ли не с самым многочисленным ассортиментом товаров, в этом году она примечательна ещё и тем, что скидки на продукцию будут достигать аж 70% – весьма щедрое предложение даже для такого интернет-магазина, как Алиэкспресс, который и так постоянно балует покупателей невероятными акциями и огромными скидками на товары. Уверены, что в данной категории Вы найдёте буквально всё, что нужно для того, чтобы всегда оставаться красивыми: продукцию по уходу за кожей, волосами и ногтями, декоративную косметику, продукцию для гигиены полости рта и эпиляции, а также различную технику и аксессуары для красоты и многое-многое другое!

Надеемся, что теперь Вы будете готовы встречать Всемирный день шоппинга во всеоружии! И, конечно же, не забудьте положить приглянувшиеся товары в корзину заранее. Также напоминаем, что на специальной странице Алиэкспресс на нашем сайте Промокоды КП ру Вы всегда можете найти самые актуальные и интересные предложения от интернет-магазина, в том числе и эксклюзивные промокоды Алиэкспресс на скидку!

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