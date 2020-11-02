«Они требовали показать тайник с деньгами»: «Мясного короля» пытали, стреляя в него из арбалета

По предварительным данным, 54-летний Владимир Маругов истек кровью Фото: www.youtube.com

В Подмосковье расследуют убийство 54-летнего предпринимателя Владимира Маругова. В народе его иногда называли «мясным королем» - в списке главных активов бизнесмена значится крупное мясоперерабатывающее производство.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, двое убийц минувшей ночью проникли на участок Маругова в деревне Аносино под Истрой. В этот момент мужчина находился вместе со своей сожительницей в бане. Неизвестные в масках ворвались в парную и связали парочку.

Преступники требовали, чтобы Маругов выдал, где хранит в доме деньги и ценности, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Предпринимателя пытали, стреляя в него из арбалета.

- Эксперты предварительно установили, что стреляли несколько раз под углом, по касательной - чтобы причинять боль, но не попасть в жизненно важные органы, - говорит источник. - Характерные ранения обнаружены в области правого плеча и на спине.

Насколько известно, экзекуция продолжалась около часа. По словам источника, внимание грабителей было приковано прежде всего к бизнесмену. Его спутница сумела выбраться из бани и кинулась за помощью к соседям. Те вызвали полицию. Но когда полицейские вошли в баню, Маругов был уже мертв, а преступники сбежали.

- Это обычная деревня, а не элитный поселок, - продолжает источник. - Там нет КПП и камер видеонаблюдения. Тем не менее грибником подстраховались - свою машину они припарковали на обочине дороги, до участка Владимира Маругова прошли пешком и перебрались через забор.

Сигнализация была только в доме, а дверь в баню гражданские супруги даже не закрыли - нападения они не ожидали.

Между тем соседи сообщили марку машины, которую видели на обочине, информацию передали по постам ГИБДД и автомобиль грабителей быстро засекли. Тем пришлось бросить машину в одной из деревень.

- Какие ценности преступники унесли с собой?

- На текущий момент нет информации, что они что-либо унесли из дома. Либо Маругов ничего им не сказал, либо - спугнули.

Как стало известно, следователи сейчас пытаются выяснить, кто стал наводчиком на дом Маругова. Преступники, судя по всему, прекрасно знали, какой куш могут унести. В расширенном списке подозреваемых в том числе есть и выжившая подруга «мясного короля».

В Следственном комитете сообщают, что возведено уголовное дело по статье «убийство».

- Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к убийству, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

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