«Федеральный ПолитСтартап»: «Единая Россия» начала отбор кандидатов на выборы в Госдуму

Сегодня, 2 ноября, стартовал прием заявок на участие в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап». Начинание позволит не известным на федеральном уровне политикам и активистам заявить о себе на всю страну и принять участие в предвыборной кампании в Госуму следующего созыва (выборы пройдут в сентябре 2021 года). Заявки принимаются на сайте проекта politstartup-gd.er.ru.

Базовые требования к кандидатам: быть старше 21 года (этого требует законодательство), иметь опыт общественной и политической деятельности, работы с избирателями, а также медийную известность. Эти условия жестче, чем для участников ежегодного «ПолитСтартапа», который партия с 2018 года проводит в регионах. Проект помогает выявлять кадры и «растить» молодых политиков для участия в выборах различного уровня. Традиционно к участию приглашают людей в возрасте до 35 лет. Они работают с наставниками, проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют сформировать политические навыки. Благодаря «ПолитСтартапу» за два с половиной года более двух тысяч человек стали депутатами разного уровня в регионах.

Как вы уже заметили, для участников «Федерального ПолитСтартапа» сделано существенное послабление – убрано возрастное ограничение в 35 лет.

На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. Не лишними будут и рекомендации.

Прошедшим отбор предложат принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем участникам предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых определят по результатам социологических замеров, запланирован второй этап обучения на площадке ВПШ. И только после этого за участниками закрепят наставников — опытных политтехнологов и политологов, которые будут консультировать их уже в качестве кандидатов во время избирательной кампании.

По сути, «Единая Россия» первой из политических партий начинает обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы, отметил замруководителя ЦИК «Единой России», руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. Он подчеркнул, что «Федеральный ПолитСтартап» выполняет функцию своего рода социального лифта.

«Задача федерального проекта одна: найти и помочь таким лидерам среди членов и сторонников партии, которые имеют опыт общественно-политической работы и потенциал роста доверия, представительства интересов людей и территорий. Уверен, что благодаря такому отбору и обучению, в «Единой России» появятся яркие кандидаты, способные достойно представлять интересы граждан в Государственной Думе нового созыва», — заключил Роман Романов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что обновление партии — единственно верный путь с точки зрения развития политической силы. Политик напомнил, по результатам сентябрьских выборов в представительные и законодательные органы регионов в половине случаев победу одержали новые лица. Часто – врачи, представители малого и среднего бизнеса, учителя, волонтеры. Подобного рода изменения должны произойти и на федеральном уровне, уверен Андрей Турчак.

«Задачу мы себе ставим по списочной части 40+ процентов, - поделился планами партии на сохранение конституционного большинства в Госдуме Андрей Турчак. - И сейчас, тестируя нынешний состав наших одномандатников, мы понимаем, что при обновлении в среднем фракции, цифра, на которую мы скорее всего выйдем — 50%. У нас устойчиво есть 50% электорально сильных кандидатов».

Обратим внимание, что ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что партии удалось собрать вокруг себя неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся во время пандемии.

«Такого рода работа была развернута только в «Единой России». Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей, - пояснил Дмитрий Медведев. - Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за этот период», — сказал Дмитрий Медведев.

Политик также заявил, что партия заинтересована в притоке новых талантливых политиков.