Громкое дело московского «лимонадного отравителя» передали в суд

Мурат подмешивал психотропные вещества в безобидные, казалось бы, бутылки с газированной водой Фото: ВКонтакте

Чуть больше года шло следствие по громкому делу «лимонадного отравителя» с Чистых прудов. История жертв 28-летнего Мурата Сабанова, который в столицу переехал из Кабардино-Балкарии, для многих тогда стала поучительной. Мораль проста: не берите ничего у незнакомцев.

Напомним, Мурат подмешивал психотропные вещества в безобидные, казалось бы, бутылки с газированной водой. Напитками он делился с абсолютно незнакомыми людьми, которых он по ночам встречал в самом центре Москвы. Настоящий скандал летом 2019-го разразился после того, как хлебнув такой газировки чуть не погибла журналистка издания The Village Людмила Чижова. Полицию и скорую тогда вызвали очевидцы, а самого отравителя сумели запомнить десятки людей. Задержали его спустя сутки и оказалось, что он причастен к целой серии подобных преступлений.

Все это время Мурат провел в СИЗО. Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела, которое уже в ближайшие дни начнут слушать в Басманном суде.

- От его действий пострадали 30 человек, общий ущерб составил около одного миллиона рублей, - сообщили kp.ru в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Мурату Сабанову грозит до 20 лет лишения свободы Фото: ВКонтакте

Мурата обвиняют в грабежах и причинении легкого и среднего вреда здоровью. Суммарно ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кстати, свою вину отравитель уже признал. В оправдание он заявил, что деньги ему были нужны, чтобы помогать больной маме.

Мурат действительно каждый месяц отправлял крупные суммы денег родительнице. Та до сих пор не верит, что получал их сын таким жутким способом. Личность самого обвиняемого весьма заурядна. В своём родном городе он учился на юрфаке, но диплом так и не получил. По словам друзей, молодой человек мечтал стать полицейским. Но в органы его не взяли.

После этого в 2015-м он переехал в Москву. Мурат успел поработал менеджером в букмекерской конторе и продавцом. До сих пор неизвестно, где отравитель закупал психотропные вещества. Доказательств, что ими его снабжала родная мама, которая работает медсестрой, так и не нашли.

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