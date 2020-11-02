Молдавия разворачивается на Запад, но еще не поздно остановиться

В Молдавии прошли выборы, которые должны решить судьбу страны — разворачиваться ей круто на Запад или сохранять дружбу с Россией. Фото: REUTERS

В Молдавии прошли выборы, которые должны решить судьбу страны — разворачиваться ей круто на Запад или сохранять дружбу с Россией. И это не метафора. За кресло президента бились два кандидата – действующий глава страны Игорь Додон, часто бывающий в Москве, и прозападная, прорумынская Майя Санду.

В понедельник ЦИК Молдавии уже огласил предварительные данные: Игорь Додон набрал 32,6% голосов, экс-премьер Майя Санду – 36,1%. Причем Додон лидировал до тех пор, пока не пришли данные из европейских избирательных участков. И они перевернули все результаты. Любопытно, что численность молдаван, работающих в Европе и России, практически одинакова – по данным на 2019 год это 302 тысячи и 357 тысяч соответственно.

В итоге — никто из кандидатов не набрал больше 50% и потому Молдавию ждут повторные выборы 15 ноября.

У Додона могло бы быть больше голосов на участках в России, потому что именно у нас живут и работают молдаване, которые понимают, что Россия, это рабочие места и более-менее сносный уровень жизни. Фото: REUTERS

Как объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» политолог Владимир Рогов, ожидаемого Майдана после второго тура может и не быть – прозападные соперники Додона пока работают слишком грамотно. И прибывший в Кишинев десант американских специалистов по «цветным революциям», может и не понадобиться:

- На зарубежных избирательных участках победа Санду безоговорочная, она там получает 2/3 голосов.

У Додона могло бы быть больше голосов на участках в России, потому что именно у нас живут и работают молдаване, которые понимают, что Россия, это рабочие места и более-менее сносный уровень жизни. Почему Додон не выиграл первый тур выборов? Это ситуация грустная. Додон был очень мягок. В этом году он начал действовать «многовекторно» и прислушиваться к западным партнерам. Это не тот Додон, который был три-четыре года назад, когда вернул народу стадион в Кишиневе, а не отдал его под очередной американский дипломатический офис. Так что, Майдана не будет еще и потому, что Центризбирком Молдавии полностью под контролем команды мадам Санду. Она же была премьером и хорошо инкорпорирована в молдавское прозападное властное сообщество – заключил Владимир Рогов.

Как сказал, в свою очередь, kp.ru эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, Игорь Додон еще может победить во втором туре выборов, задействовав граждан Молдавии, работающих и живущих в России. Их явка на участки была крайне низкая – проголосовало всего 5 тысяч человек. Возможны переговоры с проигравшими конкурентами... У Додона еще есть пространство для маневра.

Если же президентом Молдавии станет Майя Санду, отношениям с Россией и с Приднестровьем будет нанесен удар:

- В Приднестровье все откатится назад, вплоть до экономической блокады. Причем блокады двойной - со стороны Украины и самой Молдавии.

По мнению Скорикова, именно Додон разблокировал Приднестровье.

Если же президентом Молдавии станет Майя Санду, отношениям с Россией и с Приднестровьем будет нанесен удар Фото: REUTERS

- Он даже лично туда ездил. В Приднестровье понимают, что адекватно договориться хоть о чем-то с Кишиневом можно только при нахождении у власти Додона. В противном случае, никакой реинтеграции не будет, потому что реинтегрироваться можно только Молдавию, а не в антироссийскую прорумынскую территорию. А именно такой хочет сделать Молдавию команда Санду. Мы же видели депутатов из ее партии, которые разбрасывали на границе с Приднестровьем гвозди на дорогах, чтобы люди не могли съездить в Молдавию проголосовать.

- Есть вероятность, что в случае победы Санду реализуется проект присоединения Молдавии к Румынии?

- Электорат Санду, который поддерживает присоединение к Румынии – около 25% населения Молдавии. Этого недостаточно. Но, объединение можно проводить политически. Через соглашения с Румынией, через дерусификацию и ухудшение отношений с Россией. Будет атака и на молдавскую церковь Московского Патриархата. Знакомая история, – все, что мы видим на Украине.

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