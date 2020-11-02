Мишустин пообещал ликвидировать дефицит лекарств

Важно обеспечить сбалансированный подход, - заявил Мишустин Фото: REUTERS

Премьер Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств. Правительство приняло решение изменить порядок регулирования цен на жизненно-необходимые препараты. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

- Последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет, - отметил Мишустин и сообщил, что подготовлено постановление, которые позволит обеспечить людям более широкий доступ к необходимым лекарствам.

Напомним, если препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), то его стоимость фиксируется государством сроком на один год. Поднять цену производитель может только на официальный уровень инфляции и только с разрешения ФАС и Минздрава. При этом такой фактор, как рост курса доллара или евро не учитывается, хотя большинство производителей работают на импортном сырье.

- Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию. В результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход, - заявил Мишустин.

Правда, деталей того, каким именно будет новый механизм формирования цен на жизненно-необходимые препараты, он не раскрыл. Но уточнил: Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом препарат также подешевел и в России.

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