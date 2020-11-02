Черчесов зовет молодежную сборную на помощь

Ранее Черчесов очень дозировано приглашал в первую сборную игроков молодежной команды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренерский штаб сборной России опубликовал список игроков, на которых рассчитывает в матчах Лиги Наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября), а так же в контрольной встрече с командой Молдавии (12 нобяря). От результатов этих матчей будут зависеть позиции российской сборной перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022.

НА КОНУ ЖЕРЕБЬЕВКА ЧМ-2022

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 состоится 7 декабря. Отбор будет очень жестким. От Европы в Катар поедут 13 команд – 10 победителей групп, и еще 3 сборные, которые определятся в стыковых матчах между обладателями вторых мест и победителями Лиги Наций. Пока рейтинг сборной России позволяет ей находится во второй корзине при жеребьевке. Это значит, что у нас уже будет одна топ-команда в группе, которую надо опережать. Но если команда Черчесова провалит ноябрьские матчи, то может опуститься в третью корзину, и выходить из группы на ЧМ-2022 будет еще сложнее.

Это значит, что даже в матче против Молдавии нам нужна только победа. Вопрос только, кто ее добудет – уставшие от еврокубков Дзюба и товарищи или игроки молодежной сборной.

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ НА ПОМОЩЬ

Ранее Черчесов очень дозировано приглашал в первую сборную игроков молодежной команды. Говорил, что у «молодежки» своя задача – выход на Евро-2021. Ее команда Михаила Галактионова выполнила. И теперь Черчесов их зовет на свой сбор. Среди них вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев из ЦСКА, Даниил Лесовой и Даниил Фомин из «Динамо».

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК ЕДЕТ ИЗ ИТАЛИИ

Так же на помощь вызван Алексей Миранчук, перешедший в «Аталанту». Там у него совсем нет игровой практики – всего 11 минут в футболке итальянского клуба, за который Алексей, впрочем, успел забить 1 гол в Лиге чемпионов.

Вызван из «Валенсии» Денис Черышев. А вот Александр Головин из «Монако» вновь за бортом сборной России. Он травмирован, и сможет вернуться в строй только через две недели.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар").

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Лига Наций. Группа G. Положение команд: Россия – 8 очков, Венгрия – 7, Турция – 3, Сербия – 2.