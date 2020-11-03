Похудеть, чтобы не заболеть

Все специалисты сходятся во мнении: стройность нужна не только для красоты, но и для долгой здоровой жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

На конференцию, организованную «КП» совместно с Роспотребнадзором, пришли авторитетные диетологи, психологи, депутат Государственной Думы, профессиональный боксер Николай Валуев, певица и телеведущая Жасмин.

• Проблема ожирения действительно серьезная, она приводит к инвалидизации населения: 47,6% российских мужчин страдают излишним весом, из них 19% - ожирением. Среди женщин излишний вес встречается у 35,6%, а ожирение - у 27,6%. Мальчики-школьники страдают излишним весом в 20% случаев, половина из них уже на стадии ожирения. Среди девочек ситуация получше: всего 14% имеют избыточную массу тела и 5,6% страдают ожирением, - представила статистику начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

• Да, в настоящий момент 671 млн человек на планете имеют ожирение. К сожалению, наша страна не стала исключением, - присоединилась к беседе диетолог, замдиректора по научной и лечебной работе ФИЦ питания и биотехнологии Антонина Стародубова. - И самая неблагоприятная тенденция у нас в мужской популяции. Каждый четвертый современный мужчина в возрасте от 18 до 65 лет имеет ожирение. Такого раньше не было.

• Из-за лишнего веса у мальчиков вырабатывается излишнее количество женского гормона эстрогена, который влияет на репродуктивную функцию, - отметил Николай Валуев. - Сегодня 25% молодых людей обоего пола 18 - 20 лет имеют такие проблемы, потому что у них сформированы неправильные пищевые пристрастия!

…Но ведь это мы, взрослые, их так растим, так воспитываем и так кормим. Значит, пора что-то кардинально менять в устройстве и нашего взрослого мира, чтобы изменился к лучшему детский. Впрочем, уже кое-что делается.

НАЧАЛИ СО ШКОЛ...

Год назад в рамках нацпроекта «Демография» Роспотребнадзор проводил исследования питания детей более чем в 2800 школах в 5 пилотных регионах. Изучали, как кормят учащихся 2-х, 5-х и 10-х классов в школе и дома. Выяснилось, что в рационе превалируют мучные изделия, сладкая газировка. Почти 60% детей ежедневно в больших количествах едят сладости, около 40 - 45% не получают фруктов и овощей, необходимых для здорового питания. Почти 70% детей предпочитают быструю еду, содержащую большое количество жиров, трансжиров и соли. Не соблюдается водно-питьевой режим.

По результатам этого контроля с нового учебного года в школах для учащихся начальных классов введено горячее питание. Однако меню остается однообразным, а значит, не может быть особенно здоровым и полезным. К тому же за маленькие перемены ребенок не успевает поесть. Да и не голоден еще, потому что интервал между домашним завтраком и завтраком в школе тоже очень короткий. Разумеется, дети пропускают второй прием пищи. А потом заедают голод конфетами и фастфудом.

Сегодня Роспотребнадзором подготовлены методические рекомендации, разработаны примерные меню, утверждены нормы потребления пищевых продуктов. Введены запреты на использование определенного вида продуктов и блюд в школьном и детском питании. А также усилен контроль за организаторами питания и поставщиками продукции в школы.

В этом году перед Роспотребнадзором стоит задача - провести масштабное исследование питания школьников в 24 пилотных регионах России и охватить обучающими программами по здоровому питанию около 80 млн населения России.

…НО ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА НА СЕМЬЮ

Именно в детском возрасте закладываются основы здоровья и активного долголетия. Ожирение на 8 лет сокращает продолжительность жизни у мужчин и на 4,5 года у женщин. И ответственность семьи - профилактика ожирения. Ведь в 80 - 85% случаев оно выступает причиной ранней смертности от целого ряда неинфекционных заболеваний, среди которых важнейшие - сердечно-сосудистые, сахарный диабет, онкологические заболевания кишечника, поджелудочной железы, молочной железы, яичников.

- Кроме того, ожирению сопутствуют подагра, артериальная гипертония, болезни вен и многие другие серьезные неприятности, - поясняет заведующая лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений, кандидат медицинских наук Российского геронтологического научно-клинического центра Екатерина Дудинская.

МНЕНИЕ МАМЫ И ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ

«До 18 лет не знала, что такое фастфуд»

Любимая многими певица и мама двух детей Жасмин поддержала мнение, что основа качественной жизни и правильного образа жизни исходит от семьи.

- Я родилась в городе Дербенте, в Дагестане, и могу сказать, что моя семья всегда правильно питалась. Мы никогда не смешивали мясные продукты с молочными, всегда ели много зелени. Я до 18 лет вообще не знала, что такое фастфуд. Сейчас в своей семье я очень стараюсь продолжить традиции родительской семьи в вопросах питания. Но это сложно, потому что дети вращаются в социуме, много времени проводят в школе, где на столах белый хлеб, сладкие кисели и проч. А объяснить ребенку, что лучше съесть гречку, а не белый хлеб, достаточно сложно.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Здоровый ребенок - худой и активный!

Генеральный директор Международного научного общества психологической помощи населению и профилактики старения, автор книг по пищевому поведению Анастасия Пономаренко убеждена, что основная причина ожирения - пищевые привычки. Плюс социально одобряемые ложные поведенческие установки в семьях: пока все не съешь, из-за стола не выйдешь; чтобы съел все до конца; получишь пятерку - пойдем в «Макдоналдс»; не плачь - съешь конфетку. То есть взрослые учат детей с пеленок заедать стресс, а победы стимулировать и отмечать тоже едой. На любое проявление недовольства грудного ребенка мамы реагируют предложением пищи. Это самый простой и самый легкий способ снизить тревожность. И это тоже автоматически закрепляется: в любой непонятной ситуации поешь. И дети округляются, пухнут. Хотя здоровый ребенок должен быть худым и активным.

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ЭТО ПРИГОДИТСЯ

В помощь родителям и всем интересующимся в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» разработаны программы для взрослых и детей разного возраста, разъясняющие основы здорового питания. Они размещены на сайте «Здоровое-питание.РФ».

С начала нового учебного года в нашей стране организованное горячее питание в образовательных учреждениях стало обязательным и бесплатным. Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций», регламентирующие нормы горячего питания в школах. Также разработаны методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», которые позволят родителям школьников оценить качество оказываемых услуг питания.

КСТАТИ

На сайте «Здоровое-питание.РФ» появилась «цифровая кулинарная книга». Первые рецепты правильных и вкусных блюд под редакцией Роспотребнадзора и экспертов НИИ питания уже опубликованы. И каждый может добавить свои, их полезность прокомментируют диетологи.

Также в конце октября стартовал просветительский онлайн-проект Роспотребнадзора «Школа здорового питания». Все, кто заботится о своем здоровье, интересуется правильным питанием, смогут посмотреть тематические лекции ведущих экспертов, созданные под редакцией ведомства и экспертов НИИ питания.