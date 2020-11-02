«Мясной король» Маругов был убит из арбалета, который можно свободно купить за 10 тысяч рублей

Двое неизвестных проникли на участок его загородного дома. Маругова и его сожительницу связали. Фото: www.youtube.com

Следственный комитет опубликовал несколько снимков из машины преступников, которые минувшей ночью убили предпринимателя Владимира Маругова - владельца компании «Мясная империя».

Напомним, двое неизвестных проникли на участок его загородного дома. Маругова и его сожительницу связали. Грабители требовали, чтобы мужчина сказал им, где в доме хранятся деньги и ценности. В итоге предприниматель был убит.

По информации kp.ru, в него несколько раз выстрелили из арбалета. Спутнице Владимира Маругова удалось освободиться и вызвать от соседей полицию. Преступники сбежали. Позже полицейские нашли в одной из деревень брошенный грабителями фургон. Внутри, как сообщает Следственный комитет, обнаружен в том числе арбалет. Вероятно, из него и был убит бизнесмен.

СК опубликовал фото арбалета в коробке, найденного в брошенной преступниками машине.

На снимке, опубликованном СК, - коробка от арбалета (само стрелковое устройство находится внутри, детально его следствие пока не показывает) и несколько стрел. Мы показали это фото председателю Федерации стрельбы из арбалета России Валерию Ашихмину.

- Судя по коробке, это так называемый блочный арбалет, - рассказал специалист kp.ru. - Блоками называют круглые устройства на конце плечей (плечи арбалета - та часть, которая натягивает тетиву, - Авт.). С этими блоками сила натяжения увеличивается в несколько раз (в качестве примера Ашихмин прислал фото блочного арбалета, которым пользуются спортсмены федерации, - Авт.). То, что я вижу - арбалет, который в России можно купить без всяких разрешений.

Навскидку, такой может стоить 10-15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в России свободная торговля разрешена арбалетами с силой натяжения до 43 килограммов. Под эту категорию попадают большинство спортивных моделей арбалета. Все, что свыше - это уже охотничьи.

- На самом деле, арбалеты до 43 кг - это тоже очень опасное оружие, - говорит Ашихмин. - Из таких, если использовать определённые стрелы, можно человека метров с двадцати насквозь пробить... Поэтому я уже много лет говорю, что на самом деле нам нужно опустить порог разрешенной силы натяжения арбалетов, которые можно купить без лицензий, - до 27 килограммов.

Вот так выглядит блочный арбалет. Фото: Личный архив главы Федерации стрельбы из арбалета России Валерия Ашихмина

Разрешение на использование мощных арбалетов выдает Росгвардия.

- То есть сейчас для того, чтобы купить арбалет мощнее 43 кг, нужно идти в Росгвардию. По закону, получить право на покупку такого оружия могут только владельцы действующих охотничьих билетов, люди, у которых есть разрешение на огнестрельное охотничье оружие.

Обывателю, далекому от оружия, конечно, сложно себе представить, что такое охотничий арбалет, который просто так нельзя купить, потому что он слишком мощный.

- В сериале «Ходячие мертвецы» есть персонаж Дерил, он всегда с арбалетом - стреляет из него зомби...

- У него как раз мощный арбалет, свыше 43 кг.

Валерий Ашихмин рассказывает, что в России сейчас в обороте может находиться до 1 миллиона арбалетов.

- Эти цифры ранее давала Росгвардия, - говорит председатель федерации. - Речь идёт обо всех арбалетах, которые покупались и для спорта, и для досуга, и для охоты. И большинство из них хранится в свободном доступе, не в сейфах.

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