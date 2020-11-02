Российско-белорусский роуминг опустили ниже плинтуса

Звонить из страны в страну стало намного дешевле Фото: Shutterstock

Роуминг сотовой связи между Россией и Беларусью с 1 ноября здорово упал в цене. Вообще-то его вообще собирались отменить. Однако, как заявил, Госсекретарь интеграционного объединения Григорий Рапота заявил, что об этом говорить рано, сотовые операторы пока договорились снизить расценки.

- С 1 ноября операторы переходят в тестовый режим по новой системе тарификации, - сказал Григорий Рапота. - Порядок цифр примерно такой: было 30 центов за минуту, станет 1,5 цента. В 20 раз. Специалисты посмотрят, как это будет работать, а дальше будут развивать тему в направлении отмены роуминга – насколько это будет возможно.

И вот 1 ноября я оказываюсь в Минске. Признаться, раньше роумингом в Беларуси я не пользовался из-за дороговизны. Поэтому и в этот раз задумался об этом в последний момент, уже в белорусской столице. Захожу на сайт своего оператора и вижу сообщение:

«С 01.11.2020 МТС в тестовом режиме переходит на новую систему тарификации вызовов, SMS, мобильного интернета при нахождении в международном роуминге на территории Беларуси для абонентов всех регионов ПАО «МТС», - говорилось в сообщении моего оператора. - Тестовый режим проводится для апробирования механизмов взаимодействия с белорусскими операторами-партнёрами при пропуске роумингового трафика и продлится до конца текущего года».

Цифры в сообщении выглядели слишком хорошо. Вот, к примеру, стоимость минуты входящего вызова из России – 2 рубля. Исходящего в Россию – 5 рублей. Это при том: что в третьи страны можно звонить за 52 рубля? Но вдруг это не для моего тарифа? Звоню в колл-центр МТС.

- Все правильно, - подтвердила девушка-оператор. – Два рубля входящие, 5 рублей исходящие. SMS – 2 рубля, а мобильный интернет – 5 рублей за мегабайт. То есть дорогим остался только интернет: за гигабайт информации придется заплатить порядка 5 тысяч рублей. Но это все равно дешевле, чем было.

В общем, если смотреть по мобильному интернету фильмы, то выйдет не дешево. Но если нужно просто быть на связи в мессенджерах между точками Wi-Fi, выйдет не слишком разорительно.

Тарифы я проверил тут же: позвонил в Москву и попросил позвонить мне. Со счета списали соответственно 5 и 2 рубля.

У других сотовых операторов, как выяснилось, снижение тарифов тоже есть. В «Мегафоне» с 1 ноября входящие звонки стоят 3,5 руб. за минуту, исходящий в Россию - 5 руб. за минуту. Раньше и входящие, и исходящие стоили 99 рублей за минуту. У «Билайна» исходящие звонки в Россию и на номера Белоруссии теперь составляют 5 рублей, а входящие - 2,5 руб. за минуту. У Tele2 стоимость входящих и исходящих - 3,5 руб. за минуту. SMS на номер абонента в РФ обойдется в 1,95 руб. вместо 6 рублей раньше.

Для белорусов, находящихся в России, цена звонков тоже снизилась кратно. К примеру, абоненты белорусской сети МТС за входящие звонки на территории России заплатят 11 копеек (примерно 3,31 российского рубля), в то время как раньше платили 58-73 копейки. А за исходящие – вдвое больше (22 белорусские копейки или 6,6 российских рублей).