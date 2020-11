Что мешает настоящим мужчинам: осень – пора обострения хронического простатита

Фото: Shutterstock

Мужчины не любят ходить по врачам, особенно если вопрос касается интимной сферы. Но простатит – это серьезная болезнь. Он может снижать сексуальную функцию, влиять на фертильность – способность к зачатию детей. Все эти проблемы возникают в результате воспаления и увеличения предстательной железы (ее второе название – простата). Это небольшой орган в малом тазу, размером примерно с перепелиное яйцо. Простата расположена под мочевым пузырем, окружает его шейку, по которой моча оттекает в уретру. Основная задача этой железы – выделение компонентов спермы, которые питают и поддерживают жизнеспособность сперматозоидов.

Простатит – что это?

Простатит часто дает о себе знать затруднением мочеиспускания и резкой болезненностью. Кроме них мужчина ощущает боль глубоко в тазу или в области паха, которая может распространяться на половые органы, общее недомогание, температуру. Если острое воспаление вовремя не лечить, оно может перейти в хроническую форму. Тогда периодические обострения могут давать о себе знать в самые неподходящие моменты, особенно на фоне стрессов, переохлаждения, простуд [1].

Но даже если воспаление при хроническом простатите не дает о себе знать болью или затруднением мочеиспускания, вполне возможны более интимные проблемы – снижение половой функции, проблемы в сексе, бесплодие. Для каждого мужчины проблемы в близких отношениях – это стресс. Переживания, отрицательные эмоции, проблемы на работе из-за постоянной раздражительности и рассеянности, вызванной дискомфортом и болью, – это один из провокаторов очередного обострения. Таким образом – получается замкнутый круг, разорвать который помогает своевременно начатое лечение.

Это меня не коснется!

Так думает большинство мужчин, считая, что простатит – это проблема пожилых людей, связанная с возрастными изменениями. Но нет, специалисты приводят статистику, по данным которой признаки хронического простатита выявляются у мужчин уже с 30 - 35 лет и достигают в общем 58% от всего мужского населения. Но к врачу с этой проблемой обращается не более 9% всех пациентов [2].

Остальные предпочитают терпеть дискомфорт, мириться с проблемой или пытаться лечиться самостоятельно. Но зачастую они выбирают для себя препараты по совету друзей или руководствуясь данными из сомнительных источников, пробуют различные рецепты народной медицины.

Почему возникает воспаление?

Одна из причин воспаления простаты, но не самая частая – это инфекции, передаваемые половым путем или вызванные попаданием в мочевую систему патогенных микробов. Они провоцируют бактериальное воспаление простаты, которое крайне болезненно, сопровождается множеством дополнительных симптомов и требует лечения антибиотиками и строго под контролем специалиста.

Чаще простатит имеет неинфекционную природу, воспаление возникает из-за одновременного влияния сразу нескольких факторов [3]. Это малоподвижный, сидячий образ жизни и офисная работа, длительное пребывание за рулем авто, из-за которого происходит застой крови в малом тазу.

Возможен простатит как последствие травм, в том числе профессиональных, спортивных, которые были ранее.

Определенное влияние оказывают стресс, вредные привычки, а также аутоиммунные расстройства (ткань простаты атакует собственная иммунная система). Иногда точную причину острого или хронического простатита выявить не удается. Однако, если воспаление есть – его нужно лечить. Но как и чем?

Все просто – Витапрост!

Первым шагом на пути к лечению простатита должно стать обращение к врачу-урологу, полное обследование и подтверждение диагноза. Специалист, определив тип заболевания, подберет самый оптимальный курс терапии и дальнейшей профилактики обострений болезни. Один из препаратов выбора для лечения простатита – Витапрост®.

Витапрост, в отличии от многих других препаратов аналогичного спектра, не только уменьшает симптоматику простатита и аденомы, нормализуя мочеиспускание, но и нормализует параметры предстательной железы и эякулята, восстанавливает секреторную функцию клеток простаты (способность к выработке компонентов эякулята - спермоплазмы) [5].

Но чем же этот препарат отличается от других?

Витапрост относится к группе лекарственных препаратов, обладающими органотропными свойствами (то есть он влияет прицельно на ткань простаты) и уникальным механизмом действия [6-8]. Действующее вещество Витапроста – цитомедины простаты (короткие цепочки аминокислот). Они в норме присутствуют в органе, выполняя роль внутри- и межклеточных регуляторов (передают сигналы от клетки к клетке).

Но с возрастом или при различных заболеваниях половой сферы количество цитомединов снижается. Это приводит к сбою в работе как клеток органов, так и всего органа. При приеме Витапрост по рекомендованной схеме [5] цитомедины простаты, поступающие извне, нормализуют работу предстательной железы. Плюс к этому они запускают каскадный механизм воспроизведения собственных цитомединов уже внутри простаты, что объясняет эффект последействия Витапроста. Он длится от 2 до 6 месяцев [8].

Препарат можно подобрать в наиболее удобной для мужчины форме для каждого конкретного типа заболевания:

• Витапрост суппозитории наиболее удобны для лечения хронического простатита;

• Витапрост Форте показан для лечения аденомы предстательной железы;

• Витапрост таблетки – это один из способов профилактики простатита. Кроме того, он рекомендован для второго этапа лечения простатита и аденомы.

Важно отметить достаточно высокий профиль безопасности препарата, побочных эффектов в отношении влияния на сексуальную функцию не выявлено. Более того, он также применяется в андрологии для нормализации мужской фертильности, нарушенной при хроническом простатите.

Курсовой прием Витапрост предназначен для борьбы с проблемой простатита, помогая в устранении неприятных симптомов и возвращая в жизнь мужчины яркие краски.

