«Был бы рядом - обнял бы и расцеловал»: Путину очень понравилась песня школьницы

Президент по телесвязи пообщался с собравшимися в «Артеке» финалистами всероссийского конкурса школьников «Большая перемена». Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Лиза, у вас в руках микрофон. Мы все вас просим чуть-чуть спеть, - обратился Владимир Путин к одной из участниц конкурса. И Лиза спела так, что весь зал разразился аплодисментами.

- Если бы мы сейчас были рядом, я с удовольствием вас обнял и расцеловал, - отреагировал Путин.

Президент по телесвязи пообщался с собравшимися в «Артеке» финалистами всероссийского конкурса школьников «Большая перемена».

- Конечно, это название образное, - сказал Путин. - В нём и ваша жизнь, и время дружбы, и конечно, оно отражает те грандиозные общественные, технологические изменения, большие перемены, которые сейчас происходят в мире. А чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека. От этого зависит будущее России, её успехи и достижения.

Съехавшиеся со всей страны финалисты рассказывали президенту о своих работах и мечтах. Одну из девушек Путин долго расспрашивал, как удалось решить вопрос измерения глюкозы в крови без укола. Оказалось, что была использована идея пластыря, реагирующего на концентрацию сахара в поте. А когда он узнал, что девушка хочет работать в ядерной медицине, то даже обрадовался.

- Это направление у нас всегда было хорошо развито, - сказал Путин. - И сейчас это одно из важнейших не только для лечения онкологических заболеваний, но и многих других.

Глава государства обрадовал школьников, пообещав, что конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Кроме этого он напомнил, что победители получат серьезные призы.

- Победители конкурса – ученики 10–11 классов, получат 1 миллион рублей и смогут поступить в лучшие вузы нашей страны. Ученики средних классов получат по 200 тысяч рублей, - сказал президент. - А финалисты в следующем году обязательно получат путёвки в «Артек».