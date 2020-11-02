"Комсомолка. Просто о добром": История россиянина, который спас человека в огне и нашел родственницу, стала лучшей в октябре

Сергей Лекоренко получил награду "Героям - быть" за спасение девушки из горящей машины Фото: предоставлено АНО ЦСП "Быть человеком"

Начало нового месяца - время подводить очередные итоги конкурса "Комсомолка. Просто о добром". Мы хотим, чтобы о добрых делах и благотворительных акциях узнавало как можно больше людей. И поэтому мы ждем от некоммерческих организаций истории об их работе. Каждый месяц лучшие рассказы мы публикуем на сайте kp.ru.

В октябре лучшим материалом стал текст "Россиянин спас девушку из огня и благодаря награде за героизм нашел пропавшую тетю". Этой историей с нами поделились организаторы проекта "Героям - быть!" - АНО ЦСП "Быть человеком".

«Героям – быть!» - это премия, цель которой привлечь внимание к людям рабочих профессий, которые совершают удивительные, самоотверженные поступки. Слесарь компании “ЛокоТех – Сервис” Сергей Лекоренко получил ее за спасение людей из огня.

Он ехал на свадьбу к другу на Алтай, когда на трассе увидел, как маршрутка попала в аварию. "Газелька" загорелась, взрыв мог случиться в любой момент. Сергей с приятелем бросились на помощь пассажирам. Они помогали людям одному за другим покидать микроавтобус, но одна девушка никак не могла самостоятельно выбраться из салона. Тогда Сергей сам забрался в горящий автомобиль и на руках вытащил пострадавшую. Он успел буквально в последнюю секунду - после этого весь автомобиль охватило пламя.

Поступок Сергея не остался незамеченным. В 2016 году он стал лауреатом проекта «Героям – быть!». А потом произошло еще одно чудо. Будто судьба решила вручить мужчине еще одну награду за доброе дело.

Новость о победе Сергея в интернете нашла его тетя Светлана. Она 20 лет назад уехала жить в США и потеряла всякую связь с родными. Обращалась даже в программу “Жди меня”, искала в социальных сетях - но все тщетно. И только благодаря новости о победе Сергея женщина смогла вновь найти родных.

- Помню, что крайний раз мы с ней общались в августе 2001 года. Самое ужасное, когда случился теракт 11 сентября 2001 года, у нас была жуткая паника, потому что тётя как раз жила через пролив от башен. После этого она перестала выходить на связь, и мы подумали, что она погибла, - рассказывает Сергей.

Теперь родные вновь нашли друг друга и поддерживают связь. Светлана уже запланировала поездку в Россию и ждёт не дождётся, когда отроют границы.

ВАЖНО

В ноябре мы тоже ждем от некоммерческих организаций истории об их работе и добрых поступках. Это должны быть именно уникальные тексты - истории волонтеров или тех, кому они помогли, интервью, личные дневники, репортажи. В начале каждого месяца мы называем победителя и отмечаем виртуальным знаком качества. А в конце года мы назовем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты.

Присылайте материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".