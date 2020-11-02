Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 2 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже второй месяц Фото: REUTERS

ОХОТА С БЕСПИЛОТНИКА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с пятницы принимает послов из тюркоязычных стран. Только сегодня у него побывал генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат, председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, президент Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев и премьер-министра Турции Бинали Йылдырома. Интенсивность встреч и должности гостей могут говорить о том, что Баку собирает деньги на затяжную войну.

"Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе. Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции наших подразделений на армяно-азербайджанской государственной границе", - заявляет официальный Баку.

"В ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана. Противник предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта", - сообщает сайт Минообороны Азербайджана.

Судя по кадрам видео, что опубликованы на сайте ведомства, азербайджанская армия с помощью ударных беспилотников устроила в Нагорном Карабахе охоту за автомобилями на трассах. Группы военнослужащих после уничтожения машин добивали с воздуха.

"В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении. В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит", - отчитываются представители военного ведомства Азербайджана.

ЕЩЕ ОДИН СИРИЕЦ

"Азербайджанская армия атаковала военную часть. Враг бежал с большими потерями. В одном из районов брага заблокировали и уничтожили На данный момент оперативная тактическая реальность полностью находится под контролем подразделений Армии обороны", - сообщает сайт армии Нагорного Карабаха.

"В Нагорном Карабахе захвачен еще один сирийский наемник. На предварительном допросе выяснилось, что он родился в сирийской деревне Джиядия в 1988 году. Отец пятерых детей", - сообщает Минобороны Армении.

Отец большого сирийского семейства также заявил, что в Арцахе ему обещали "2000 долларов за борьбу с "Кафирами" и еще бонус: по 100 долларов за каждую отрезанную голову".

В ЭТО ВРЕМЯ

"Нужно американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения, идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - заявил замглавы МИД России Андрей Руденко журналистам, которые рассказали ему о желании США разместить в Карабахе миротворцев НАТО из скандинавских стран.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Вашингтон "работает со скандинавскими странами по вопросу возможной отправки в Карабах миротворческой миссии".

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