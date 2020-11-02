В Москве найдена мертвой писатель Кира Измайлова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Днем в понедельник, 2 ноября, в экстренные службы позвонили соседи писателя-фантаста Киры Измайловой, которых встревожил странный запах, доносящийся из ее квартиры. Дверь вскрыли и обнаружили внутри тело автора десятков популярных книг.

- Тело было обнаружено в квартире на улице Мневники, - подтвердил kp.ru информацию собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причина смерти – некриминальная.

- Тело направлено на экспертизу. По факту смерти проводится доследственная проверка, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Чтобы установить причины смерти 37-летней Киры Измайловой, придется провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

- На теле присутствую признаки гниения. В квартире труп находился не менее трех дней, - сообщил источник «КП».

Кира Измайлова родилась и выросла в Москве. Она автор более десяти книг в жанре фэнтези. Это в том числе популярные романы: «Чужие драконы», «Странники» и «Городская магия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мясной король» Маругов был убит из арбалета, который можно свободно купить за 10 тысяч рублей

В России разрешена продажа без спецразрешений метательного оружия с натяжной силой до 43 кг (подробности)