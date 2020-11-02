Осенью 2021 года Первый канал отправит женщину в космос для съёмок фильма на МКС

Фото: Кадр из фильма

Как мы уже писали, Первый канал, Роскосмос и студия Yellow, Black and White готовят ответ Илону Маску, который намерен по-настоящему отправить на орбиту экстремала Тома Круза для съёмок в космическом блокбастере.

Российский фильм, построенный по тому же принципу (живой актёр в настоящем космосе) взялся сделать Первый канал, корпорация Роскосмос и создатели «Холопа», студия Yellow, Black and White. Амбициозный проект получил название «Вызов», кастинг и имя режиссера пока не раскрываются.

Однако уже стало известно, чем принципиально будет отличаться российский фильм — главную роль в нем сыграет женщина. Может, это дань эпохе феминизма, может, дань уважения подвигу Валентины Терешковой, а может — желание переплюнуть американцев.

Фото: Кадр из фильма

Создатели проекта уверяют, что такой гендерный выбор положительно повлияет на развитие сюжета.

Фото: Кадр из фильма

- Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины безусловно выигрышнее женский образ, — сказано в сообщении пресс-службы Первого канала.

Съемки космической драмы пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года. В ближайшее время Первый канал объявит о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и ее дублер.

Дорогие читатели, а вы как считаете, кто мог бы полететь в космос, чтобы сыграть в первом настоящем орбитальном блокбастере? Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Яна Сексте, Юлия Снигирь? Предлагайте варианты!

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