Станислав Черчесов: Пригласили игроков «молодежки» сейчас, потому что в марте они будут играть на своем Евро

Главный тренер Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России в ноябре стала значительно моложе. На матчи с командами Молдавии, Турции и Сербии приглашены шестеро игроков молодежной команды страны. Главный тренер Станислав Черчесов рассказал группе журналистов, почему именно сейчас позвал такое большое количество молодых футболистов.

- Мы их пригласили, и для того, чтобы познакомится поближе в работе, чтобы они увидели, как мы работаем, какие у нас требования. В марте, когда у нас будут контрольные матчи, мы не сможем посмотреть игроков молодежной сборной – они будут играть на своем Евро-2021, значит это надо сделать сейчас. Но в данный момент я не могу сказать, кто из них сыграет в предстоящих матчах. Потому что впереди еще игры чемпионата России и еврокубков, и мы не знаем, кто в каком состоянии приедет в сборную.

Главный тренер сборной России рассказал по каким критериям тренерский штаб выбирал, кого из игроков молодежной сборной вызывать в основную команду.

- Мы смотрели матчи молодежной сборной, матчи чемпионата страны, и говорили с лавным тренер молодежной команды. Из этого делали выводы, - объяснил Станислав Черчесов.

Наставник сборной страны так же прокомментировал игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. В каких-то матчах Матвей становился главным героем команды, а в каких-то совершал неожиданные грубые ошибки.

- Действительно, есть хвалебные отзывы о игре Сафонова, но бывали и просчеты. Мы встретимся, пообщаемся, поработаем над причинами этих просчетов. Но все это рабочие моменты.

Напомним, что в сборную России на ноябрьский сбор приглашены шестеро игроков «молодежки» - Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Константин Кучаев, Даниил Лесовой, Иван Обляков.

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