Станислав Черчесов надеется, что российские клубы начнут выигрывать в еврокубках

Главный тренер сборной РФ заявил, что настроение футболистов может не зависеть от результатов матчей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему темп игры в сборной у российских футболистов выше, чем в играх Лиги чемпионов и Лиге Европы.

- Действительно, по цифрам получается большая разница, в сборной интенсивность выше, чем даже в еврокубках. Но темп игры определяют две команды на поле, какой считают ля себя комфортным, такой и держат. А проблема эта или нет – не знаю. Мы требуем, чтобы игроки показывали свой максимум на данный момент в каждой игре.

- Российские клубы еще не выиграли ни одного матча в этих еврокубках. Может ли их настроение стать проблемой для сборной?

- Сейчас невозможно говорить об этом. Впереди будут еще матчи, и может они начнут выигрывать? К нам на сбор приезжают 28 футболистов, каждый в своем настроении. И не всегда оно зависит от побед и поражений.

Так же главный тренер сборной России рассказал, чем тренерский штаб занимается в перерывах между сборами и оценил ближайших соперников.

- Соперников мы знаем, с Турцией играли недавно, с Сербией тоже. Молдавию изучаем. Но прежде всего надо свои игры успеть разобрать. На сборах мы не успеваем это делать, все больше по верхам – график игр плотный. Мы в тренерском штабе досконально разобрали матчи с Турцией и Венгрией. Теперь это надо сделать с игроками.

Контрольный матч сборная России с Молдавией сыграет 12 ноября. Игры Лиги Наций с Турцией и Сербией – 15 и 18 ноября. От их результатов зависит не только выиграет ли российская команда свою группу в Лиге Наций, но и какой рейтинг у нее будет перед жеребьевкой отбора ЧМ-2022.

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