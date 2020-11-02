Стрельба из спортивного арбалета в московском клубе "Лабиринт". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Средние века арбалет считался одним из самых эффективных типов оружия. В наши дни, казалось, это уже штука для только спорта. Ну максимум для охоты. Но в ночь на 2 ноября в Подмосковье был убит владелец колбасных заводов Владимир Маругов - его застрелили из арбалета. Грабителей, которые пытали бизнесмена и в итоге убили, пока ищут. Но в брошенной ими машине следователи нашли тот самый арбалет. По словам экспертов, это спортивная модель, которую можно купить без всяких спецразрешений за 10-15 тысяч рублей.

Сейчас, напомним, в свободной продаже находятся арбалеты с силой натяжения до 47 кг. При этом президент Федерации стрельбы из арбалета России Валерий Ашихмин в интервью «КП» заявил, что разрешенный порог нужно опустить до 27 кг. Потому что стрелковые «игрушки», которые мощнее этого, запросто могут убивать людей.

Президент Федерации стрельбы из арбалета России Валерий Ашихмин. Фото: Youtube

Вопрос серьезный. Потому что за последние годы в России было совершено несколько убийств с использованием арбалетов.

СМЕРТЬ НА ЗАВОДЕ

Весной 2013-го на заводе «Кимпор» в Новой Москве (он производит композиционные материалы) внезапно пропал директор. Евгений Балай вышел утром из своего кабинета на обход и исчез. Его искали по всем цехам, а нашли в кабельной шахте. В заключении судмедэкспертов сказано: убит в сердце стрелой из арбалета. Убийцу искали среди ближайшего окружения, с кем у Балая были конфликты. Оказалось, директора застрелил главный энергетик завода Алексей Копылов - чтобы не возвращать долг. Чтобы избавиться от кредитора, он купил арбалет, а в День Икс устроили засаду в одном из подсобных помещений, куда Балай непременно должен был заглянуть во время обхода.

Алексей Копылов получил 9,5 лет колонии.

КИЛЛЕР - МАТЬ-ОДИНОЧКА

В 2012-м в лесу у Новоухтомского шоссе на 6-м километре МКАД нашли тело молодого мужчины. В спине торчала короткая арбалетная стрела. Убийц искали около года. Выяснилось, что 29-летнего азербайджанского предпринимателя Гариба Алекберова убили из-за денег. Заказчиком стал москвич Сергей Кузнецов, задолжавший бизнесмену крупную сумму. Чтобы не отдавать, решил его устранить, а стать киллером уговорил свою любовницу. С Мариной Чертовой, матерью-одиночкой, шустрый Кузнецов крутил роман уже несколько лет. Но жениться не спешил.

Предпринимателя сначала заманили в кафе на окраине Выхино. Там с ним «случайно» познакомилась Чертова. Молодому человеку она оказывала более чем явные знаки внимания и в итоге предложила прогуляться по лесу. На краю тропинки она предварительно спрятала арбалет…

Кузнецов, как организатор, получил 12 лет «строгача». Арбалетчица Чертова - 11.

«МАНЬЯК-АРБАЛЕТЧИК»

На берегу Оки недалеко от подмосковного Серпухова нашли тело 46-летнего рыбака. В спине - стрела от арбалета. Перед смертью мужчина успел позвонить дочери, сказал, что он ранен, но пока на место примчались медики, было уже поздно.

Спустя месяц - похожий случай на Оке, но уже в соседней Калужской области. Снова ранен рыбак. Стрела арбалета пробила ему грудь. Врачи две недели пытались его спасти, но увы... Единственное, что удалось выяснить - стрелка он не видел.

В Подмосковье заговорили о появлении маньяка-арбалетчика.

Убийцу задержали только в следующем году. Лесники обратили внимание на странного мужчину, который бродил с арбалетом за спиной. Задержали. На первый взгляд, Сергей Дуденко из Серпухова - человек, мало чем примечательный. Работал в местной фирме по установке пластиковых окон. А вот когда проверили его арбалет, выяснилось, что оба рыбака были убиты именно из него. По версии следствия Дуденко изначально купил оружие для развлечения. Шатался по лесу, расстреливал стволы деревьев. Но в какой-то момент решил попробовать стрельбу по живым мишеням: «стрелял из любопытства».

Дуденко был осужден на 19,5 лет.

В России в свободной продаже находятся арбалеты с силой натяжения до 47 кг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЕСТЬ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

В Саратове срок получила женщина-адвокат, которая… заказала киллеру-арбалетчику своего гражданского мужа. Уж больно, говорят, Татьяна Павлова его, Александра Лозовского, любила. И вдруг нашла в телефоне у любимого его переписку с другой женщиной. Женская месть была страшной. Мужчина должен был умереть. Киллер (местный работяга, которому ревнивица пообещала трешку в центре соседнего города Энгельса) из оружия сумел добыть только арбалет. Жертву он должен был ликвидировать, когда тот приехал на дачу. Правда, стрелком исполнитель был неважным - стрела угодила Лозовскому (и смех, и грех) пониже спины, в пятую точку. Впрочем, это его и спасло - в мягкие ткани стрела вошла на 10 см. чуть выше - и пробила бы жизненно важные органы. Раненый отлежался в больнице, но когда вернулся, последовало еще одно покушение. На этот раз киллер был вооружен ружьем. Лозовский был при смерти, но снова выжил. Следователи сначала вышли на стрелка, а тот уж назвал и имя заказчицы.

Правда, в итоге женщина добилась изменения статьи на более легкую - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по найму». Суд дал ей 4,5 года колонии. Но с отсрочкой на 7 лет - пока ее дочке от первого брака не исполнится 14.

«УСТАЛА ОТ ЕГО ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕН»

А в Волгограде ревнивая жена решилась на убийство сама. Тело Константина Татарова, соучредителя завода по производству щебня, летом 2013-го нашли на участке у дома. Поначалу тоже искали киллера. Причем, вооруженного пистолетом - эксперты установили, что пуля калибра 7,62 мм (предположительно из ТТ) прошла навылет. Но ее так нигде не нашли. А в какой-то момент среди подозреваемых оказалась супруга погибшего, Елена.

В итоге женщина во всем призналась. Мол, устала от его постоянных измен… В тот день она взяла принадлежавший мужу охотничий арбалет, подошла к Татарову со спины и выстрелила с близкого расстояния. Пока муж умирал, Елена ушла к соседям (по дороге выбросив в мусорку арбалет), чтобы создать себе алиби. Якобы тело супруга она обнаружила уже вернувшись…

Елене Татаровой дали 8 лет колонии.

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