"Возраст никого не щадит": честное фото Агутина и Варум поразило поклонников

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе более 20 лет Фото: instagram.com

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе более 20 лет. Они считаются одной из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. 52-летний музыкант не устает признаваться в любви любимой женщине. А на днях опубликовал в блоге совместное фото с женой.

В браке Леонида Агутина и Анжелики Варум царит идиллия. Музыкант сделал честное селфи с любимой, поразив поклонников. По словам Агутина, главное достоинство его 51-летней жены в том, что она не зацикливается на обидах и ссорах. Супруги умеют радоваться простым мелочам.

Леонид и Анжелика показали поклонникам, как проводят выходные. Он снялся с женой в непринужденной обстановке на территории свое поместья в Подмосковье. Оба предстали в домашней одежде. Анжелика и вовсе отказалась от макияжа. "На крыше дома своего", - подписал артист трогательный кадр.

Поклонники отметили, что супруги на снимке скорее похожи на обычных россиян, чем на звезд эстрады. Оба показали морщинки на лицах и естественность. "Такие земные", "Любимые", "Возраст никого не щадит", "Вы стали обычными людьми", "Анжелика стареет красиво. Любим", "Как простые смертные на отдыхе", "Такие настоящие и домашние, обожаю вас!", "Счастья вам и здоровья", "Такие близкие и родные", - делятся фолловеры.

Стоит отметить, что преданные поклонники верят в любовь Варум и Агутина. Они не перестают восхищаться тем, как гармонично артисты смотрятся вместе, а также просят влюбленных раскрыть секрет семейного счастья. "С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: «Раскройте секрет вашего семейного счастья». И не потому, что представление о перманентном счастье - утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит. В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это не парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья", - писала Анжелика.